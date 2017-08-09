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В Ярославской области до конца года сдадут 11 домов для обманутых дольщиков

Экономика и бизнес
9 августа, 17:36 UTC+3 ТАСС

Свои квартиры должны получить 742 дольщика

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ТАСС, 9 августа. Работы по строительству 11 из 25 домов для обманутых дольщиков завершат в Ярославской области до конца 2017 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"До конца 2017 года будет сдано 11 проблемных домов. На 1 августа (2017 года - прим. ТАСС) в числе проблемных находятся 25 жилых домов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пять домов сдадут в августе и еще шесть - до конца 2017 года. "Свои квартиры должны получить 742 участника долевого строительства", - приводит пресс-служба слова председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко.

По данным местных властей, достроить дома, которые не были вовремя введены в эксплуатацию, удалось благодаря принятию в апреле 2017 года регионального закона, согласно которому строительная компания, которая готова заняться завершением проблемного объекта, получает право арендовать земельный участок для возведения других домов без проведения торгов.

В 2017 году в Ярославской области было введено в эксплуатацию четыре "долгостроя", благодаря чему квартиры получили порядка 500 обманутых дольщиков.

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