В Ярославской области до конца года сдадут 11 домов для обманутых дольщиков

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ТАСС, 9 августа. Работы по строительству 11 из 25 домов для обманутых дольщиков завершат в Ярославской области до конца 2017 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.
"До конца 2017 года будет сдано 11 проблемных домов. На 1 августа (2017 года - прим. ТАСС) в числе проблемных находятся 25 жилых домов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пять домов сдадут в августе и еще шесть - до конца 2017 года. "Свои квартиры должны получить 742 участника долевого строительства", - приводит пресс-служба слова председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко.
По данным местных властей, достроить дома, которые не были вовремя введены в эксплуатацию, удалось благодаря принятию в апреле 2017 года регионального закона, согласно которому строительная компания, которая готова заняться завершением проблемного объекта, получает право арендовать земельный участок для возведения других домов без проведения торгов.
В 2017 году в Ярославской области было введено в эксплуатацию четыре "долгостроя", благодаря чему квартиры получили порядка 500 обманутых дольщиков.