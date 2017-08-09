В США спустя 10 лет одобрили патент Apple на тачскрин

FIVB проведет тестовые матчи по смешанному пляжному волейболуСпорт 9 августа, 18:16
СМИ: "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о контракте с ИбрагимовичемСпорт 9 августа, 17:54
Слона едят по кусочкам: президент ЮАР теряет поддержку собственной партииМеждународная панорама 9 августа, 17:50
Дэниел Крэйг согласился сняться еще в двух фильмах про Джеймса БондаКультура 9 августа, 17:38
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в СочиСпорт 9 августа, 17:35
Новый виток напряженности между США и КНДРМеждународная панорама 9 августа, 17:25
Погода в России: снег на Ямале, грозы в Москве и аномальная жара в КрымуОбщество 9 августа, 17:09
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угляЭкономика и бизнес 9 августа, 16:54
Зачем Сбербанку "Яндекс.Маркет": эксперты о создании совместного предприятияЭкономика и бизнес 9 августа, 16:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 августа. Американское агентство по патентам и товарным знакам одобрило заявку от корпорации Apple на тачскрин, который должен располагаться на обратной стороне устройства. Запрос был подан еще 8 августа 2007 года, но информация о положительном решении появилась на сайте ведомства только спустя 10 лет.
Согласно изображениям, которые прилагаются к патентной документации, речь идет об устройстве, похожем на популярный продукт корпорации – аудиоплеер iPod. В заявке указано, что одна сторона гаджета может быть использована для ввода информации, а другая – для вывода. На задней стороне установлен тачскрин, при этом особое внимание в документе уделяется возможности управлять устройством одной рукой.
"Одна из поверхностей (например тыловая) имеет чувствительный к силе нажатия сенсор, что дает возможность пользователю осуществлять ввод данных. Другая поверхность отображает требуемую информацию", — говорится в патенте.
Ресурс Patently Apple, следящий за патентами корпорации, предположил, что это мог быть мини-смартфон и дал устройству с маленьким экраном и небольшими габаритами неофициальное название iPhone nano.
"Разработка такой модели смартфона имела смысл в 2007 году, когда патент был впервые подан, смартфоны с маленькими дисплеями уже не популярны", - поясняет Patently Apple.
Кроме того 28 июля стало известно, что Apple прекратит производство цифровых аудиоплееров iPod shuffle и iPod nano. Они входили в число наиболее дешевых цифровых устройств от Apple. Стоимость iPod nano составляла $149, а iPod shuffle - $49.