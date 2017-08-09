В США спустя 10 лет одобрили патент Apple на тачскрин

ТАСС, 9 августа. Американское агентство по патентам и товарным знакам одобрило заявку от корпорации Apple на тачскрин, который должен располагаться на обратной стороне устройства. Запрос был подан еще 8 августа 2007 года, но информация о положительном решении появилась на сайте ведомства только спустя 10 лет.

Согласно изображениям, которые прилагаются к патентной документации, речь идет об устройстве, похожем на популярный продукт корпорации – аудиоплеер iPod. В заявке указано, что одна сторона гаджета может быть использована для ввода информации, а другая – для вывода. На задней стороне установлен тачскрин, при этом особое внимание в документе уделяется возможности управлять устройством одной рукой.

"Одна из поверхностей (например тыловая) имеет чувствительный к силе нажатия сенсор, что дает возможность пользователю осуществлять ввод данных. Другая поверхность отображает требуемую информацию", — говорится в патенте.

Ресурс Patently Apple, следящий за патентами корпорации, предположил, что это мог быть мини-смартфон и дал устройству с маленьким экраном и небольшими габаритами неофициальное название iPhone nano.

"Разработка такой модели смартфона имела смысл в 2007 году, когда патент был впервые подан, смартфоны с маленькими дисплеями уже не популярны", - поясняет Patently Apple.

Кроме того 28 июля стало известно, что Apple прекратит производство цифровых аудиоплееров iPod shuffle и iPod nano. Они входили в число наиболее дешевых цифровых устройств от Apple. Стоимость iPod nano составляла $149, а iPod shuffle - $49.