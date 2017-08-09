Абхазия заинтересована в продолжении работы с РФ по линии инвестагентства

СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. Республика Абхазия заинтересована в продолжении работы с Россией по линии инвестиционного агентства. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба на брифинге по итогам переговоров Рауля Хаджимбы с российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли 8 августа в Пицунде.

"В ходе встречи абхазская сторона выразила заинтересованность в продолжении работы по линии инвестиционного агентства, поскольку программа оказывает положительный эффект на развитие экономики республики", - сказала Авидзба. По ее словам, "к этому моменту за счет кредитных средств (1,2 млрд рублей - прим. ТАСС) трех российских банков в Абхазии реализуется уже девять проектов в аграрном секторе, пищевой промышленности и туристической сфере".

"На встрече президентов была обсуждена возможность увеличения объемов кредитования по линии инвестагентства до 3 млрд рублей и снижения кредитной ставки до 6%", - сказала пресс-секретарь абхазского президента. Она напомнила, что на момент начала реализации программы по линии инвестагентства (в 2015 г.), процентная ставка составляла 10% - на 3 процентных пункта ниже ключевой ставки Центробанка России.

"Поскольку сейчас ключевая ставка Центробанка на уровне 9%, отсюда и цифра о снижении кредитной ставки до 6%", - пояснила она. Российская сторона, по словам Авидзба, "выразила готовность начать обсуждение этого вопроса в соответствующих учреждениях РФ".

Кроме того, по информации пресс-секретаря президента, обсуждался и вопрос о возможности выделения кредита по льготной ставке Национальному банку Абхазии в размере 1 млрд рублей с целью увеличения его капитализации. "Это предложение было принято, и вопрос будет прорабатываться РФ", - сказала Авидзба.

8 августа в Пицунде состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Рауля Хаджимбы по широкому кругу вопросов.