Минстрой получит 205 млн руб. на работы для строительства объекта космодрома "Восточный"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минстрою 205 млн руб. на проектно-изыскательские работы для проектирования объекта системы внешнего электроснабжения второй очереди строительства космодрома "Восточный". Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий.

Он пояснил, что объект включает создание линий электропередач на 220 и 110 кВ общей протяженностью 336 км, подстанций, энергокомплекса резервного электропитания.

"Разработка проектной документации и создание инфраструктурных объектов запланировано в рамках федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 гг.", - напомнил чиновник.

В соответствии с поручением правительства РФ в рамках данной федеральной программы министерство будет выступать государственным заказчиком по пяти из 21 объекта второй очереди строительства космодрома "Восточный": строительство аэропортового комплекса; строительство жилого комплекса космодрома "Восточный" с необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой на 7,2 тыс. жителей; строительство жилищного фонда РФ с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории; реконструкция котельных космодрома с переводом их на природный газ; строительство объектов системы внешнего электроснабжения космодрома.