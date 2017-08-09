В Петербурге начнут тестировать три электробуса

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Электробусы производства трех разных компаний начнут тестировать в Санкт-Петербурге в сентябре. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
"В этом году ожидаем поставку трех электробусов "Белкомунмаш", "ЛиАЗ" и "Волгобас" в сентябре. "Пассажиравтотранс" [подведомственное Комитету по транспорту учреждение, осуществляет перевозки пассажиров автобусами] будет проводить их тестовые испытания. Решение о возможности ввода таких средств передвижения на постоянной основе в Петербурге будет рассмотрена позже, по итогам испытаний", - сказал собеседник агентства.
Первый электробус "КамАЗ-6282" прибыл для испытаний в Петербург в ноябре 2016 года, он прошел ряд испытаний. Как сказали в Комитете по транспорту, был выявлен ряд недостатков и транспортное средство было возвращено производителю.