В Петербурге начнут тестировать три электробуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Электробусы производства трех разных компаний начнут тестировать в Санкт-Петербурге в сентябре. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

"В этом году ожидаем поставку трех электробусов "Белкомунмаш", "ЛиАЗ" и "Волгобас" в сентябре. "Пассажиравтотранс" [подведомственное Комитету по транспорту учреждение, осуществляет перевозки пассажиров автобусами] будет проводить их тестовые испытания. Решение о возможности ввода таких средств передвижения на постоянной основе в Петербурге будет рассмотрена позже, по итогам испытаний", - сказал собеседник агентства.

Первый электробус "КамАЗ-6282" прибыл для испытаний в Петербург в ноябре 2016 года, он прошел ряд испытаний. Как сказали в Комитете по транспорту, был выявлен ряд недостатков и транспортное средство было возвращено производителю.