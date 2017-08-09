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"Ъ": Сергей Коптев возглавит Индустриальный комитет по телеизмерениям

Экономика и бизнес
9 августа, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Отмечается, что голосование по кандидатуре нового гендиректора пройдет до конца месяца

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Учредители Индустриального комитета по телеизмерениям (ИКТ) намерены утвердить Сергея Коптева новым гендиректором, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Коптев будет совмещать новую работу с работой в Национальном рекламном альянсе (НРА). Чтобы утвердить смену гендиректора, учредители ИКТ должны собраться и оформить решение, пока этого не произошло. Голосование по кандидатуре нового гендиректора пройдет до конца месяца", - говорится в материалах газеты со ссылкой на источник, близкий к учредителям.

С мая 2016 года ИКТ возглавляет бывший топ-менеджер "СТС Медиа" Сергей Петров. Комитет был создан в 2014 году Первым каналом, "Газпром-медиа" и ВГТРК по инициативе возглавлявшего тогда "Газпром-медиа" Михаила Лесина. Сейчас учредителями ИКТ являются НП "РусБренд", НРА, Ассоциация коммуникационных агентств России, а также объединение крупнейших российских медиахолдингов, включая ЗАО "Национальная Медиа Группа", "Газпром Медиа", ВГТРК, "СТС Медиа" и Первый канал.

Отмечено, что учредители ИКТ хотят повысить эффективность и сократить расходы организации.

Основной задачей ИКТ был индустриальный контроль над телеизмерениями, последний год комитет над этим и работал. В мае прошло первое заседание экспертного комитета организации. Он должен был заняться стратегией измерения аудитории, формировать ее стандарты и показатели эффективности. "На прошлой неделе состоялось очередное собрание рабочей группы ИКТ, на следующий день после которого было объявлено, что организация приостанавливает работу", - говорится в материалах газеты.

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