"Ъ": Сергей Коптев возглавит Индустриальный комитет по телеизмерениям

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Учредители Индустриального комитета по телеизмерениям (ИКТ) намерены утвердить Сергея Коптева новым гендиректором, сообщает газета "Коммерсантъ".

"Коптев будет совмещать новую работу с работой в Национальном рекламном альянсе (НРА). Чтобы утвердить смену гендиректора, учредители ИКТ должны собраться и оформить решение, пока этого не произошло. Голосование по кандидатуре нового гендиректора пройдет до конца месяца", - говорится в материалах газеты со ссылкой на источник, близкий к учредителям.

С мая 2016 года ИКТ возглавляет бывший топ-менеджер "СТС Медиа" Сергей Петров. Комитет был создан в 2014 году Первым каналом, "Газпром-медиа" и ВГТРК по инициативе возглавлявшего тогда "Газпром-медиа" Михаила Лесина. Сейчас учредителями ИКТ являются НП "РусБренд", НРА, Ассоциация коммуникационных агентств России, а также объединение крупнейших российских медиахолдингов, включая ЗАО "Национальная Медиа Группа", "Газпром Медиа", ВГТРК, "СТС Медиа" и Первый канал.

Отмечено, что учредители ИКТ хотят повысить эффективность и сократить расходы организации.

Основной задачей ИКТ был индустриальный контроль над телеизмерениями, последний год комитет над этим и работал. В мае прошло первое заседание экспертного комитета организации. Он должен был заняться стратегией измерения аудитории, формировать ее стандарты и показатели эффективности. "На прошлой неделе состоялось очередное собрание рабочей группы ИКТ, на следующий день после которого было объявлено, что организация приостанавливает работу", - говорится в материалах газеты.