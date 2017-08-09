Forbes включил "Магнит" и "Норникель" в список самых инновационных компаний в мире

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Крупнейший по числу розничных магазинов российский ритейлер "Магнит" и горно- металлургическое предприятие "Норникель" вошли в список 100 самых инновационных компаний мира, составляемый ежегодно американской версией журнала Forbes. Как сообщило в среду это авторитетное издание, две российские компании заняли в рейтинге соответственно 53-е и 63-е места.

Первое место в списке заняла американская компания Salesforce, занимающаяся продажей программного обеспечения для организаций. Она сместила автопроизводителя Tesla, лидировавшего в рейтинге на протяжении двух последних лет, на вторую строчку.

Онлайн-ритейлер Amazon занял в этом году третье место, поднявшись сразу на восемь пунктов. На четвертой позиции - китайская Shanghai Raas Blood Products, занимающаяся разработкой лекарственных средств. Замыкают пятерку лидеров американский стриминг-сервис Netflix.

Как поясняется в материале Forbes, в список вошли компании, от которых инвесторы ждут следующие крупные инновации. Участники рейтинга распределены в соответствии с "инновационной премией" - разницей между капитализацией и дисконтированным денежным потоком от текущей деятельности. Как отмечают в Forbes, эта разница - бонус, который предоставляют инвесторы, предполагающие рост компании в будущем. В рейтинг вошли только те фирмы, которые публиковали финансовую отчетность в течение семи лет до этого и рыночная капитализация которых превышает $10 млрд.

Как отмечают в Forbes, среди компаний, попавших в рейтинг впервые, стоит выделить американского производителя косметики Ulta Beauty (34-е место) и датский ювелирный дом Pandora (75-е место). Вновь вернуться в список в этом году удалось в том числе компаниям Yahoo Japan (84-е место), Procter and Gamble (89-е место), Pepsico (95-е место).