Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Forbes включил "Магнит" и "Норникель" в список самых инновационных компаний в мире

Экономика и бизнес
9 августа, 23:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, августа. /ТАСС

Две российские компании заняли в рейтинге 53-е и 63-е места

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Крупнейший по числу розничных магазинов российский ритейлер "Магнит" и горно- металлургическое предприятие "Норникель" вошли в список 100 самых инновационных компаний мира, составляемый ежегодно американской версией журнала Forbes. Как сообщило в среду это авторитетное издание, две российские компании заняли в рейтинге соответственно 53-е и 63-е места.

Первое место в списке заняла американская компания Salesforce, занимающаяся продажей программного обеспечения для организаций. Она сместила автопроизводителя Tesla, лидировавшего в рейтинге на протяжении двух последних лет, на вторую строчку.

Онлайн-ритейлер Amazon занял в этом году третье место, поднявшись сразу на восемь пунктов. На четвертой позиции - китайская Shanghai Raas Blood Products, занимающаяся разработкой лекарственных средств. Замыкают пятерку лидеров американский стриминг-сервис Netflix.

Как поясняется в материале Forbes, в список вошли компании, от которых инвесторы ждут следующие крупные инновации. Участники рейтинга распределены в соответствии с "инновационной премией" - разницей между капитализацией и дисконтированным денежным потоком от текущей деятельности. Как отмечают в Forbes, эта разница - бонус, который предоставляют инвесторы, предполагающие рост компании в будущем. В рейтинг вошли только те фирмы, которые публиковали финансовую отчетность в течение семи лет до этого и рыночная капитализация которых превышает $10 млрд.

Как отмечают в Forbes, среди компаний, попавших в рейтинг впервые, стоит выделить американского производителя косметики Ulta Beauty (34-е место) и датский ювелирный дом Pandora (75-е место). Вновь вернуться в список в этом году удалось в том числе компаниям Yahoo Japan (84-е место), Procter and Gamble (89-е место), Pepsico (95-е место).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: высылка дипломатов не должна коснуться постпредства РФ при ООН
2
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
3
Захарченко заявил, что Малороссии не будет
4
Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину
5
Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера
6
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА
7
Глава МИД ФРГ: РФ и КНР должны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама