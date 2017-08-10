Кабмин обязал юрлица в течение пяти дней раскрывать данные о бенефициарных владельцах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте правительства.

Документ утверждает порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и юридических лиц. В частности, юридическое лицо обязывается предоставить сведения о своих бенефициарных владельцах (или мерах, принятых в целях их установления) в электронном виде или на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от уполномоченных органов. Если в ранее предоставленной информации будут найдены неточности или ошибки либо если она окажется неполной, юридические лица должны повторно направлять скорректированные данные в срок до трех рабочих дней.

Постановлением также определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы, и установлены требования к оформлению сведений, направляемых в электронной форме.

Отмечается, что данное решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.