Топилин сравнил НПФ с финансовыми пирамидами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) стали похожи на финансовые пирамиды, требующие постоянных дополнительных вложений, их работа не должна быть связана с системой обязательного пенсионного страхования. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Представители НПФ ранее заявляли, что в случае продления "заморозки" пенсионных накоплений, начатой в 2014 году, доходность от их инвестирования постепенно начнет падать, поскольку количество вновь привлекаемых средств будет сокращаться, а объем обязательств перед гражданами - расти.

"С этими так называемыми экспертами нельзя не согласиться. За более чем 10 лет формирования пенсионных накоплений негосударственные пенсионные фонды, можно сказать, уподобились финансовым пирамидам, которые готовы работать только при условии постоянных новых вливаний, причем работать с низкой доходностью", - заявил Топилин.

Он считает, что сохранение в составе государственной пенсионной системы накопительной части, формируемой за счет страховых взносов в ПФР, "не оправдано ни по экономическим, ни по бюджетным, ни по социальным причинам".

Проблемы накопительной пенсии

По мнению главы Минтруда, пенсионные права граждан в накопительной системе ниже, чем в распределительной. Топилин отмечает недостаточную финансовую устойчивость НПФ и растущие риски, связанные с обеспечением пенсионных выплат, что, по его словам, "может особенно проявиться во второй половине 2020-х годов, когда начнутся выплаты накопительных пенсий в относительно массовом размере".

Как сообщала ранее пресс-служба Центробанка, в первой половине 2017 года на НПФ по итогам переходной кампании 2016 года поступило 2,6 тыс. жалоб - в пять раз больше, чем за три предыдущих года вместе взятые. Россияне в основном жаловались на незаконный перевод накоплений из одного фонда в другой либо удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе.

"В сложившихся условиях не обеспечивается доходность выше инфляции, а также сохранность пенсионных накоплений", - заявил Топилин. По его словам, НПФ тратят серьезные суммы на собственное содержание, а также финансирование проектов, связанных с собственниками фондов.

Таким образом, по словам министра, не достигнута ключевая начальная цель накопительного элемента системы обязательного пенсионного страхования - повышение уровня пенсий, чтобы темпы роста накопительной части были как минимум не ниже уровня индексации страховой пенсии.

Отмены моратория не будет

"Так называемый мораторий на пенсионные накопления - не что иное, как перераспределение сумм уплаченных за работника страховых взносов в пользу будущего увеличения его государственной пенсии вместо изъятия и перенаправления этих средств в НПФ, которые не только не всегда выгодно вкладывали эти пенсионные деньги, но в некоторых случаях даже теряли их", - заявил Топилин.

В 2015 году большой резонанс получил отзыв Центробанком лицензии у пяти пенсионных фондов, входивших в группу Анатолия Мотылева. Тогда, по данным Банка России, в ПФР надлежало вернуть порядка 30 млрд рублей - накопления более 860 тыс. клиентов лопнувших НПФ.

Глава Минтруда считает, что попытки НПФ получить госфинансирование "лишь демонстрируют их неэффективную собственную работу".

"Дальнейшее развитие накопительной составляющей пенсионной системы должно строиться в системе негосударственного пенсионного обеспечения исключительно на добровольной основе и без формирования пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - полагает Топилин.

По данным Банка России, объем пенсионных накоплений и резервов НПФ по итогам 2016 года увеличился на 19%, до 3,2 трлн рублей. По данным ПФР, пенсионные накопления во Внешэкономбанке формируют 41,5 млн граждан, в негосударственных фондах - 34,5 млн, а в частных управляющих компаниях - 0,4 млн.