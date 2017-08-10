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"Ведомости": ЦБ РФ предупредил банки о возможной кибератаке вируса-шифровальщика

Экономика и бизнес
10 августа, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Сотрудникам банков советуют обращать внимание на подозрительные почтовые сообщения и не посещать сомнительные интернет-сайты

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. FinCERT- структура Банка России, занимающаяся кибербезопасностью, предупредила российские банки о риске атак вирусов-шифровальщиков на инфраструктуру кредитных организаций. Об этом пишет сегодня газета "Ведомости", ознакомившаяся с текстом соответствующего письма.

Представитель регулятора подтвердил изданию факт рассылки предупреждения и добавил, что информацию об атаке ЦБ получили из разных источников, не уточнив при этом из каких именно.

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"ЦБ предложил банкам перечень мер безопасности. Им стоит убедиться, что обновлены общесистемный и специальный софты (программное обеспечение - прим. ТАСС), а также установлены и обновлены антивирусы", - отмечается в публикации.

Банк России также посоветовал кредитным организациям сегментировать свои сети и проверить настройки межсетевых экранов, чтобы те блокировали соединения с нерегламентированными сетевыми адресами, а также не забывать о резервном копировании критичных информационных систем и баз данных. Кроме того, ЦБ рекомендует сотрудникам банков обращать внимание на подозрительные почтовые сообщения и не посещать сомнительные интернет-сайты.

Ранее о возможной кибератаке шифровальщика предупреждала директоров своих филиалов энергокомпания ФСК ЕЭС.

12 мая хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в десятках стран с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в биткоинах.

27 июня зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. По оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокирует запуск операционной системы и за возобновление работы и расшифровку файлов требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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