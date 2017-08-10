В Крыму создадут 33-суточный запас топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Республика Крым, где в начале августа наблюдался дефицит бензина марок Аи-95 и Аи-98, создадут 33-суточный запас топлива, сообщает в четверг министерство топлива и энергетики региона.

"В пути (в Крым с материковой части России - прим. ТАСС) находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива. Министерство топлива и энергетики Республики Крым совместно с Минэнерго России и РЖД проводится работа по ускорению продвижения и поставки в Крым отгруженных в адрес крымских заказчиков светлых нефтепродуктов. Данный вопрос находится на постоянном контроле", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в начале августа в республике ощущалась нехватка бензина марок Аи-95 и Аи-98. Эксперты отмечали, что проблемы с поставками топлива в Крым были связаны с логистикой и носили временный характер. В настоящее время недостатка бензина на полуострове нет.

"В начале августа в связи с резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых АЗС Республики Крым временно отпуск бензина Аи-95 осуществлялся только по безналичному расчету. С 7 августа данные ограничения сняты полностью, на АЗС Республики Крым светлые нефтепродукты имеются в необходимом количестве", - заверили в министерство.

Сеть АЗС в Крыму насчитывает около 300 заправочных станций.