В Крыму создадут 33-суточный запас топлива

Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топливаЭкономика и бизнес 10 августа, 10:40
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла на 12 тыс. гаСибирь 10 августа, 10:24
Суд отложил рассмотрение иска "Казаньоргсинтеза" к ФК "Рубин" о споре по КанунниковуСпорт 10 августа, 10:22
Молодые ученые адаптируют крымские розы и ирисы к климату УралаНовости партнеров 10 августа, 10:22
В Калининграде планируется построить бассейн при поддержке федерального бюджетаСпорт 10 августа, 10:09
"Лаборатория Касперского" отзовет обращение в Еврокомиссию по делу с MicrosoftЭкономика и бизнес 10 августа, 10:01
Сбербанк снизил ставки по ипотекеЭкономика и бизнес 10 августа, 9:53
Луан сообщил, что еще не принял окончательного решения о переходе в "Спартак"Спорт 10 августа, 9:51
Суд над Никитой Белых начнется 22 августаПроисшествия 10 августа, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Республика Крым, где в начале августа наблюдался дефицит бензина марок Аи-95 и Аи-98, создадут 33-суточный запас топлива, сообщает в четверг министерство топлива и энергетики региона.
"В пути (в Крым с материковой части России - прим. ТАСС) находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива. Министерство топлива и энергетики Республики Крым совместно с Минэнерго России и РЖД проводится работа по ускорению продвижения и поставки в Крым отгруженных в адрес крымских заказчиков светлых нефтепродуктов. Данный вопрос находится на постоянном контроле", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в начале августа в республике ощущалась нехватка бензина марок Аи-95 и Аи-98. Эксперты отмечали, что проблемы с поставками топлива в Крым были связаны с логистикой и носили временный характер. В настоящее время недостатка бензина на полуострове нет.
"В начале августа в связи с резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых АЗС Республики Крым временно отпуск бензина Аи-95 осуществлялся только по безналичному расчету. С 7 августа данные ограничения сняты полностью, на АЗС Республики Крым светлые нефтепродукты имеются в необходимом количестве", - заверили в министерство.
Сеть АЗС в Крыму насчитывает около 300 заправочных станций.