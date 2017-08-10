"Лаборатория Касперского" отзовет обращение в Еврокомиссию по делу с Microsoft

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" подтвердила, что Microsoft устранила все пункты нарушения антимонопольного законодательства, и готовится отозвать свое обращение в Европейскую комиссию, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"Мы довольны предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации. Мы также готовим обращение в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о том, что у нас к Microsoft больше нет замечаний", - сообщили в пресс-службе "Лаборатории". Компания также отмечает, что все пункты обращения в ФАС России касательно недобросовестной конкуренции были удовлетворены.

"Лаборатория Касперского" также сообщает, что в последние месяцы компании провели плодотворную дискуссию о том, каким образом антивирусные сервисы должны работать в Windows, чтобы обеспечить безопасность пользователей этой операционной системы.

Ранее ФАС также сообщила, что Microsoft исполнила ее предупреждение о дискриминации производителей антивирусного ПО.

ФАС 18 июля сообщила, что Microsoft уведомила ведомство об исполнении предупреждения. Тогда ФАС заявила, что проанализирует информацию и примет ее к рассмотрению на следующем заседании по делу.

Суть предупреждения

Ранее ФАС России в ходе рассмотрения дела в отношении Microsoft Corporation по признакам нарушения антимонопольного законодательства выявила дополнительные обстоятельства, свидетельствующие о создании дискриминационных условий. ФАС выдала предупреждение компании. Как установила комиссия ФАС, компания вводила ограничения в части формы и сроков уведомления пользователей антивирусного программного обеспечения сторонних производителей. Корпорация включала в требования для антивирусного ПО (Antimalware Platform Requirements) раздел, несоответствие которому будет основанием для блокировки и отказу от переноса в обновленные версии операционной системы антивирусного ПО, а также блокировала антивирусное ПО сторонних производителей и активировала антивирусное ПО Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия.

Дело против американской корпорации

ФАС завела дело против Microsoft в ноябре 2016 г. по заявлению "Лаборатории Касперского". Как поясняла компания, Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений не могут в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляет последних без защиты, ограничивает их возможности выбора антивирусного программного обеспечения и ведет к тому, что сторонние производители несут финансовые потери.

В частности, Microsoft дает разработчикам защитных продуктов всего несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий (финальная версия - прим. ТАСС) операционной системы Windows 10. За эти несколько дней разработчики не успевают должным образом модифицировать свои решения, обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии ОС. При выпуске Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял 2 месяца и шесть календарных дней.

Кроме того, если пользователь переходит на Windows 10, а текущая версия антивирусного ПО несовместима с этой операционной системой, клиент не информируется о необходимости установки совместимой версии. При этом стороннее антивирусное ПО удаляется, и вместо него включается Windows Defender без явного согласия на это пользователя.

В Microsoft, в свою очередь, ТАСС сообщали, что корпорация сотрудничает с ФАС. Windows 10 создавалась с акцентом на обеспечение постоянной безопасности пользователей и соответствует требованиям российского антимонопольного законодательства, указывали в Microsoft.