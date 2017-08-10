Сбербанк снизил ставки по ипотеке

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сбербанк России с 10 августа снижает процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 п. п. на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Банк также сообщил о снижении на 5 п. п. минимального размер первоначального взноса по кредиту на приобретение готового жилья.

Таким образом, новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт "Приобретение готового жилья" теперь составляет 15%.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, в настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. "В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость - максимально выгодное за всю историю ипотеки в России", - отметил он.

Всего с начала текущего года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму почти 480 млрд рублей, что на 24% больше, чем за январь - июль прошлого года.

Портфель ипотеки Сбербанка на 1 августа 2017 года составляет 2,56 трлн рублей, на 10% превышает показатель на ту же дату прошлого года.