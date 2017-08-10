Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива

Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топливаЭкономика и бизнес 10 августа, 10:40
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла на 12 тыс. гаСибирь 10 августа, 10:24
Суд отложил рассмотрение иска "Казаньоргсинтеза" к ФК "Рубин" о споре по КанунниковуСпорт 10 августа, 10:22
Молодые ученые адаптируют крымские розы и ирисы к климату УралаНовости партнеров 10 августа, 10:22
В Калининграде планируется построить бассейн при поддержке федерального бюджетаСпорт 10 августа, 10:09
"Лаборатория Касперского" отзовет обращение в Еврокомиссию по делу с MicrosoftЭкономика и бизнес 10 августа, 10:01
Сбербанк снизил ставки по ипотекеЭкономика и бизнес 10 августа, 9:53
Луан сообщил, что еще не принял окончательного решения о переходе в "Спартак"Спорт 10 августа, 9:51
Суд над Никитой Белых начнется 22 августаПроисшествия 10 августа, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Специалисты корпорации Boeing предлагают для снижения расходов на топливо при дальних перелетах выстраивать самолеты во время полета клином. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Идея заключается в том, чтобы самолеты большую часть полета проводили в группе, выстраиваясь в клином. Предполагается, что это позволяет воздушным судам, идущим в хвосте, "скользить" по воздушной волне, оставленной летящим впереди самолетом, встречая меньшее сопротивление воздуха. Один самолет сможет так вести за собой еще два других - по одному на каждое крыло.
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) придерживаются схожего мнения. По расчетам специалистов NASA, применение такого метода якобы позволит уменьшить расход топлива на 10-15%.
"Представьте себе машину, которая тащит за собой прицеп, или велосипедиста, за которым едет другой. Если вы летите в верном порядке, то тратите меньше топлива. Но чтобы добиться этого эффекта, это нужно делать в течение длительного времени", - рассказал Bloomberg Майкл Синнетт, вице-президент Boeing по разработке продуктов.
Полет "на хвосте" у другого самолета - это лишь одна из многих концепций, над которыми в настоящее время работают инженеры Boeing. Среди других предложений - удлиненные крылья и использование ударной волны при переходе на скорость звука. Кроме того, идет работа и над созданием автопилота, который позволит сократить число пилотов в кабине до одного даже на дальних рейсах. Считается, что это станет первым шагом к полетам в полностью автоматическом режиме.
Однако у концепции пока много недостатков. Использование потоков воздуха от находящего впереди самолета возможно, но для этого воздушное судно, расположенное позади, должно лететь с ювелирной точностью. Нынешние технические приспособления это позволяют, но для также нужно, чтобы маршруты рейсов совпадали. Эффективно использовать воздушные вихри можно на высоте более 9 км, и полетные планы придется составлять исходя из этого. Эксперты уверяют, что пассажирские авиакомпании такие графики соблюдать не смогут. Возможно, этот метод будет применим для военной или транспортной авиации.