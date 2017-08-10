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Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива

Экономика и бизнес
10 августа, 10:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Специалисты NASA полагают, что применение такого метода может помочь снизить расход топлива на 10-15%

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© REUTERS/Toby Melville

ВАШИНГТОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Специалисты корпорации Boeing предлагают для снижения расходов на топливо при дальних перелетах выстраивать самолеты во время полета клином. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Идея заключается в том, чтобы самолеты большую часть полета проводили в группе, выстраиваясь в клином. Предполагается, что это позволяет воздушным судам, идущим в хвосте, "скользить" по воздушной волне, оставленной летящим впереди самолетом, встречая меньшее сопротивление воздуха. Один самолет сможет так вести за собой еще два других - по одному на каждое крыло.

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В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) придерживаются схожего мнения. По расчетам специалистов NASA, применение такого метода якобы позволит уменьшить расход топлива на 10-15%.

"Представьте себе машину, которая тащит за собой прицеп, или велосипедиста, за которым едет другой. Если вы летите в верном порядке, то тратите меньше топлива. Но чтобы добиться этого эффекта, это нужно делать в течение длительного времени", - рассказал Bloomberg Майкл Синнетт, вице-президент Boeing по разработке продуктов.

Полет "на хвосте" у другого самолета - это лишь одна из многих концепций, над которыми в настоящее время работают инженеры Boeing. Среди других предложений - удлиненные крылья и использование ударной волны при переходе на скорость звука. Кроме того, идет работа и над созданием автопилота, который позволит сократить число пилотов в кабине до одного даже на дальних рейсах. Считается, что это станет первым шагом к полетам в полностью автоматическом режиме.

Однако у концепции пока много недостатков. Использование потоков воздуха от находящего впереди самолета возможно, но для этого воздушное судно, расположенное позади, должно лететь с ювелирной точностью. Нынешние технические приспособления это позволяют, но для также нужно, чтобы маршруты рейсов совпадали. Эффективно использовать воздушные вихри можно на высоте более 9 км, и полетные планы придется составлять исходя из этого. Эксперты уверяют, что пассажирские авиакомпании такие графики соблюдать не смогут. Возможно, этот метод будет применим для военной или транспортной авиации.

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