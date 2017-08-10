В Крыму подключают резервные источники питания во время пиковых нагрузок

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Резервные источники питания подключаются в Крыму в период пиковых нагрузок на энергосистему, сообщило в четверг управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи региона.
"С 19:00 по 22:25 мск 9 августа по команде диспетчера ГУП РК "Крымэнерго" осуществлялся запуск резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Всего запускалось 69 РИСЭ суммарной мощностью 10,3 МВт", - отмечается в сообщении.
В нем уточняется, что 9 августа 2017 года в республике вводились графики временного ограничения потребления электрической энергии.
"Графики временного ограничения потребления электрической энергии вводились с 20:34 до 21:52 суммарным объемом 24 МВт (43,425 тыс. человек). Потребление энергосистемы Крыма в период вечернего максимума составило 1132 МВт", - поясняется в сообщении.
Время отключения потребителей не превышало полутора часов. Действие графиков распространялось на все районы Крыма.
Ранее сообщалось, что министр энергетики РФ Александр Новак на совещании в Крыму в среду поручил властям региона в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние все дизель-генераторные установки, необходимые для покрытия дефицита мощности в энергосистеме полуострова.
7 августа потребление электроэнергии в Крыму превысило исторический максимум по нагрузке, составив 1249 МВт, это на 70 МВт больше величины летнего максимума.