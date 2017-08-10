Lego Group во второй раз за год меняет генерального директора компании

ОСЛО, 10 августа. /ТАСС/. Датская компания Lego Group, производящая популярные игрушки-конструкторы, во второй раз за этот год меняет генерального директора. Как говорится в распространенном в четверг утром сообщении компании, с 1 октября эту должность займет бывший руководитель датского концерна Danfoss Нильс Бьёрн Кристиансен.

Бали Падда, который занимал должность генерального директора Lego с 1 января 2017 года, станет специальным советником подразделения Lego Brand Group, созданного в конце прошлого года для продвижения продуктов компании за рубежом и укрепления экономического потенциала торговой марки Lego. Причины этих перестановок в компании не объясняют, подчеркивая лишь таланты обоих руководителей.

"Нильс - прекрасный лидер, добившийся выдающихся результатов на посту генерального директора Danfoss. Ему удалось превратить традиционную промышленную компанию в технологического лидера. Его опыт в сферах внедрении цифровых технологий и работы на глобальном рынке, воплощения новаторских стратегий, а также создании гибких, высокоэффективных многонациональных команд специалистов будет полезен Lego Group", - отметил в своем заявлении председатель правления компании Йорген Виг Кнудсторп.

Сам Кнудсторп стал первым в истории компании приглашенным руководителем и занимал пост генерального директора Lego Group c 2004 по 2016 год. Именно с его руководством связывают взрывной рост финансовых показателей компании, которая до его вступления в должность несколько лет подряд несла убытки.

В период руководства Кристиансена крупнейший в Дании промышленный концерн Danfoss увеличил свою выручку вдвое, доведя этот показатель до 39 млрд крон ($6,15 млрд по текущему курсу) по итогам 2016 года. В компании подчеркивают, что Danfoss, как и Lego, является частной компанией, принадлежащей одной семье.

Lego в 2016 года показала рекордную выручку за 88 лет существования компании - 37,9 млрд крон ($5,97 млрд), а ее прибыль составила 9,4 млрд крон ($1,48 млрд). Вместе с тем, темпы роста этих показателей были самыми низкими с 2007 года - 2% и 6%, соответственно. В последние 10 лет годовые показатели роста выручки Lego измерялись двузначными цифрами, иногда доходя до 25%, как это было в 2015 году, и с 2008 по 2016 год этот показатель увеличился в 4 раза. По оценкам экспертов, эти результаты могут означать конец период экспансии Lego, которая сегодня борется за звание лидера мирового рынка игрушек с американскими гигантами Mattel и Hasbro.