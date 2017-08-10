Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сумма обращенного в доход государства имущества чиновников РФ в 2017 г. выросла в 10 раз

Экономика и бизнес
10 августа, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Прокуроры инициировали более 200 процедур контроля за этот период

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Стоимость имущества чиновников, обращенного в доход государства в рамках законодательства о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам, выросла за первое полугодие 2017 года в 10 раз.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"За 6 месяцев этого года в суды направлено 17 исковых заявлений об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества на общую сумму свыше 75 млн рублей. С учетом ранее направленных исковых заявлений судом удовлетворено 13 исков на сумму 230 млн рублей - эта сумма более чем в 10 раз превышает показатель первого полугодия прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили наращивание усилий в этой сфере. По данным надзорного ведомства, в первом полугодии прокурорами инициировано более 200 процедур контроля, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2016 года.

В сообщении также сообщается, что суды удовлетворят около 60% исковых заявлений прокуроров об обращении в доход государства имущества чиновников. "За последние три с половиной года с данным предметом требований прокурорами предъявлено 58 исковых заявлений. Общая стоимость такого имущества составила 2,5 млрд рублей. Судами удовлетворено 33 иска на совокупную стоимость имущества более 2,2 млрд рублей", - отмечают в надзорном ведомстве.

Контроль за расходами

С 1 января 2013 года в России введен контроль за крупными расходами чиновников. Если чиновник или члены его семьи в течение отчетного года расходуют на недвижимость, транспортные средства или ценные бумаги сумму, превышающую общий семейный доход за три последних года, то в отношении него проводится контроль за расходами. В случае имущество приобретено незаконно, прокурор обращается в суд с исковым заявлением о его обращении в доход государства.

Всего с 2013 года прокуроры выявили более 14 тыс. нарушений закона и инициировали более 800 процедур контроля за расходами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Турции задержан россиянин, якобы планировавший сбить американский самолет
2
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
3
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
4
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
5
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
6
Специалист по кибербезопасности: российские технологии — наше конкурентное преимущество
7
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама