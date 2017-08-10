Сумма обращенного в доход государства имущества чиновников РФ в 2017 г. выросла в 10 раз

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Стоимость имущества чиновников, обращенного в доход государства в рамках законодательства о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам, выросла за первое полугодие 2017 года в 10 раз.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"За 6 месяцев этого года в суды направлено 17 исковых заявлений об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества на общую сумму свыше 75 млн рублей. С учетом ранее направленных исковых заявлений судом удовлетворено 13 исков на сумму 230 млн рублей - эта сумма более чем в 10 раз превышает показатель первого полугодия прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили наращивание усилий в этой сфере. По данным надзорного ведомства, в первом полугодии прокурорами инициировано более 200 процедур контроля, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2016 года.

В сообщении также сообщается, что суды удовлетворят около 60% исковых заявлений прокуроров об обращении в доход государства имущества чиновников. "За последние три с половиной года с данным предметом требований прокурорами предъявлено 58 исковых заявлений. Общая стоимость такого имущества составила 2,5 млрд рублей. Судами удовлетворено 33 иска на совокупную стоимость имущества более 2,2 млрд рублей", - отмечают в надзорном ведомстве.

Контроль за расходами

С 1 января 2013 года в России введен контроль за крупными расходами чиновников. Если чиновник или члены его семьи в течение отчетного года расходуют на недвижимость, транспортные средства или ценные бумаги сумму, превышающую общий семейный доход за три последних года, то в отношении него проводится контроль за расходами. В случае имущество приобретено незаконно, прокурор обращается в суд с исковым заявлением о его обращении в доход государства.

Всего с 2013 года прокуроры выявили более 14 тыс. нарушений закона и инициировали более 800 процедур контроля за расходами.