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Facebook объявила о запуске видеоплатформы Watch

Экономика и бизнес
10 августа, 11:28 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что она будет доступна на мобильном телефоне, на настольных компьютерах и ноутбуках и на приложениях для телевизоров

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ТАСС, 10 августа. Социальная сеть Facebook объявила о скором запуске специальной видеоплатформы Watch для размещения видеоблогов, прямых трансляций различных событий и авторских шоу. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе компании.

"Мы представляем Watch - новую платформу для видеопередач на Facebook. Она будет доступна на мобильном телефоне, на настольных компьютерах и ноутбуках и на приложениях для телевизоров", - указано в сообщении.

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Стоит отметить, что в отличие от популярного видеохостинга YouTube, где ролики могут размещать все, кто захочет, Watch предназначен специально для публикации авторских шоу, созданных в рамках партнерских соглашений с компанией. По данным портала TechCrunch, если автор предусматривает рекламные паузы в своем проекте, то 45% поступлений от рекламодателей будет получать Facebook.

В пресс-релизе указано, что на новой платформе будет несколько разделов видеороликов, включая "Наиболее обсуждаемые", предусматривающий эпизоды с большим количеством комментариев, "Самые смешные" - отмеченные многими зрителями специальным значком "Ха-ха" и "Что смотрят мои друзья" - самые популярные видео среди друзей пользователя.

Компания отметила также, что считает реакцию на эпизоды не менее важной, чем сам процесс просмотра видеозаписей, в связи с чем зрители смогут оставлять свои комментарии непосредственно во время трансляции ролика.

Новый сервис станет доступным сначала для жителей США, а потом уже для пользователей в других странах. Точной даты старта видеоплощадки компания не называет.

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