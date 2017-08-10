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AliExpress ввела обязательную маркировку посылок для их отслеживания по трекинг-коду

Экономика и бизнес
10 августа, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Продавцы теперь обязаны маркировать свои товары специальным штрих-кодом для отслеживания в системе трекинга на всем пути следования до получения покупателем

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. AliExpress с 10 августа ввела обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, то есть всем посылкам с товарами интернет-площадки будет присвоен трекинг для отслеживания. Об этом сообщила "Почта России", которая сотрудничает с китайским интернет-ритейлером.

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Технически это означает, что продавцы теперь обязаны маркировать свои товары специальным штрих-кодом, благодаря которому посылка будет отслеживаться в системе трекинга на всем пути следования, пока ее не получит покупатель. По трекингу покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении.

По мнению заместителя генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева, это позволит также значительно сократить сроки пересылки. "К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделение почты Гонконга составляет около 6-10 дней", - приводятся в сообщении его слова.

Ранее посылки часто отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования. "Полный переход на регистрируемые отправления обеспечит надежность доставки", - отмечает "Почта России".

В феврале 2017 года AliExpress ввел такое требование для всех товаров дороже $2. Теперь оно распространилось на товары всех ценовых категорий. Представитель AliExpress тогда уточнял, что нововведение не скажется на покупателях, на ценах тоже не должно.

Система построена на базе платформы "Цайняо", которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России. В начале года "Почта России" совместно с "Почтой Гонконга" (Hongkong Post) в партнерстве с "Цайняо" в дополнение к классическим регистрируемым отправлениям внедрили новый продукт SRM (Simplified Registered Mail; простой регистрируемый пакет). Новый вид отправлений запущен с целью замены нерегистрируемых мелких пакетов.

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