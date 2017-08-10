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Путин внес "Россети" в перечень стратегических предприятий

Экономика и бизнес
10 августа, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Указ опубликован на портале правовой информации

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес "Россети" в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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