Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Якутию" в рамках проверки на ценовой сговор

Экономика и бизнес
10 августа, 12:07 дата обновления: 10 августа, 12:17 UTC+3

В сообщении службы поясняется, что поводом для проверки стали многочисленные сообщения в СМИ, которые указывали на признаки нарушения антимонопольного законодательства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в "Аэрофлот", S7 Airlines и "Якутию" в рамках проверки авиакомпаний на ценовой сговор, говорится в сообщении службы.

"Поводом для проведения подобной проверки стали многочисленные сообщения в средствах массовой информации, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях этих авиакомпаний", - сказано в пресс-релизе ФАС

Внимание антимонопольной службы привлек, в частности, существенный рост цен на авиабилеты по маршруту Якутск - Москва - Якутск, который был отмечен в июле этого года.

"При сопоставлении цен на перевозки по различным маршрутам, стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву значительно ниже аналогичных из Якутска в Москву", - указывает ФАС.

Для проверки наличия ценового сговора между авиакомпаниями служба совместно со своим якутским филиалом создала рабочую группу.

О возможных санкциях для авиакомпаний не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Турции задержан россиянин, якобы планировавший сбить американский самолет
2
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
3
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
4
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
5
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
6
Специалист по кибербезопасности: российские технологии — наше конкурентное преимущество
7
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама