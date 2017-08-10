ФАС направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Якутию" в рамках проверки на ценовой сговор

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в "Аэрофлот", S7 Airlines и "Якутию" в рамках проверки авиакомпаний на ценовой сговор, говорится в сообщении службы.
"Поводом для проведения подобной проверки стали многочисленные сообщения в средствах массовой информации, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях этих авиакомпаний", - сказано в пресс-релизе ФАС
Внимание антимонопольной службы привлек, в частности, существенный рост цен на авиабилеты по маршруту Якутск - Москва - Якутск, который был отмечен в июле этого года.
"При сопоставлении цен на перевозки по различным маршрутам, стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву значительно ниже аналогичных из Якутска в Москву", - указывает ФАС.
Для проверки наличия ценового сговора между авиакомпаниями служба совместно со своим якутским филиалом создала рабочую группу.
О возможных санкциях для авиакомпаний не сообщается.