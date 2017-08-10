Калининград рассчитывает привлечь инвесторов благодаря новым законам

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Поправки в закон об особой экономической зоне (ОЭЗ) Калининградской области, внесенные в Госдуму, открывают новый вектор экономического развития региона. По мнению генерального директора АО "Корпорация развития Калининградской области" Владимира Зарудного, после принятия поправок регион сможет предложить инвесторам условия, которых нет даже в Евросоюзе.

"С принятием законопроекта о налоговых льготах особой экономической зоны, а также о продлении срока действия ОЭЗ до 31 декабря 2095 года самый западный регион России сможет предложить инвесторам условия, которых нет даже в Евросоюзе. Снижение фискальной нагрузки на бизнес - обязательные социальные платежи, согласно законопроекту, снижаются до 7,6% для вновь зарегистрированных резидентов, - позволит привлечь новых инвесторов, исключить "серые" зарплаты, будет стимулировать создание новых рабочих мест, привлекать специалистов из других регионов страны и из-за рубежа", - считает Зарудный.

Привлечь трудовые ресурсы и IT-компании

Основное преимущество, которое дают внесенные в Госдуму поправки, связано со снижением ставки страховых взносов. Это открывает новые возможности для компаний, работающих с информационными технологиями с высокой долей привлечения человеческого капитала, отметил врио заместителя председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

"Новый закон, если он будет принят Государственной думой, делает акцент на человеческий капитал, ведь самая серьезная льгота, которая в нем предоставляется - это снижение взносов в фонд социального страхования", - сказал он, отметив, что благодаря этому предприятия с серьезным участием в себестоимости фонда оплаты труда могут обратить внимание на Калининградскую область, чтобы разместить в регионе свой бизнес.

По словам собеседника агентства, закон принесет пользу именно для IT-компаний, компаний, связанных с креативным сектором, медициной, кадровыми услугами. Так, поправками в закон об ОЭЗ предусмотрено, в том числе, снижение порога необходимых инвестиций для новых резидентов в сфере информационных технологий (IT) и медицинских компаний до 1 млн и до 10 млн рублей соответственно. Также поправки предусматривают введение электронных виз для иностранных граждан, въезжающих в область. "Все эти льготы говорят о том, что мы ждем в Калининградской области высокотехнологичные предприятия и будем создавать максимальные условия, чтобы они здесь развивались", - сказал он.

Выигрывает и бизнес, и население

Поправки в закон об ОЭЗ Калининградской области также предполагают продление ее действия до 2095 года. По мнению Шендерюка-Жидкова, это главная гарантия для бизнеса в сохранении режима благоприятствования. "Продление действия закона до 2095 года - это главный посыл инвесторам, что зона не закончится вот сейчас, на днях, через несколько лет (в 2031 году). Она будет существовать до 2095 года, и особый характер, особый статус Калининградской области как экономически привлекательного региона в данном случае федеральными властями акцентируется", - отметил он.

Поправки в закон об ОЭЗ выгодны и бизнесу, и населению, считает председатель комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы Александр Никулин. В частности, по его мнению, всем выгодна норма, разрешающая торговым сетям в регионе комиссионную торговлю, которая позволяет принимать товар на комиссию и выплачивать налог не с оборота, а с комиссионного вознаграждения. На территории страны сейчас такая возможность исключена, но поправки в закон об ОЭЗ делают исключение для Калининграда, отметил Никулин.

"В Калининградской области особая ситуация, у нас очень много импортного товара, который завезен по режиму особой экономической зоны, по нему не уплачен НДС и не уплачена пошлина. В этой ситуации торговая сеть, не имея возможности осуществлять комиссионную торговлю, вынуждена платить все налоги с оборота, что уже в этом году привело к росту цен до 23%", - отметил собеседник. Разрешение комиссионной торговли калининградским сетям стимулирует снижение цен в магазинах уже в 2017 году, после вступления поправок в закон, уточнил он. Никулин отметил, что эта мера также положительно скажется на сотрудничестве торговли с местными сельхозпроизводителями.

Важной для региона является и отмена утилизационного сбора на сельскохозяйственную и строительную технику, которая будет ввозиться и растаможиваться в области по режиму ОЭЗ. "У нас очень много иностранной сельскохозяйственной техники, она требует обслуживания, обновления, и для нас отмена утилизационного сбора очень важная вещь", - сказал Никулин. Кроме того, стимулом для привлечения в регион бизнеса станет освобождение новых резидентов от налога на прибыль на шесть лет с четвертого года его работы в регионе, либо с момента получения прибыли. "Таким образом, до 10 лет (для инвестора - прим. ТАСС) может быть продлен льготный режим по налогу на прибыль - это тоже очень интересно и хорошо для бизнеса", - отметил он.

Бизнесу нужно больше льгот

Поправки в закон об ОЭЗ поддерживают сами бизнесмены - резиденты особой зоны. Однако, как отмечают эксперты, предусмотренных мер не вполне достаточно: бизнесу хотелось бы больших льгот.

"В целом, хороший закон, нам он очень нравится. На мой взгляд, конечно, приток (инвесторов - прим. ТАСС) будет", - сказал ТАСС вице-президент ООО "ДСВ Транспорт", являющегося резидентом калининградской ОЭЗ, Леонид Степанюк. Однако он отметил, что во время обсуждения возможных поправок бизнес предлагал более широкий спектр льгот, например, в части снижения страховых взносов. "Мы просили, чтобы и нас, старых резидентов, тех, кто сделал инвестиции не 150 млн, не 50 млн, не 10 млн, не 1 млн, а 500 млн, миллиард рублей, как наша и подобные компании, - чтобы освободили (от взносов - прим. ТАСС) хотя бы на три года с момента вступления закона", - отметил он. Сейчас проект поправок в закон предусматривает снижение страхового взноса с 30% до 7,6% только для новых резидентов.

С позицией бизнеса согласен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов. "Справедливым было бы снижение налогов для всех. Когда это делается выборочно, то возникают вопросы у предпринимателей: почему кто-то с одними льготами, кто-то с другими, а третьи - вовсе без налоговых льгот. А неравные льготы - это дополнительные административные барьеры, это, что особо тревожно, слабое место, которое способно породить коррупцию", - отметил он, оценивая поправки к закону об ОЭЗ.

Как уточнил ТАСС депутат Госдумы, член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Пятикоп, в процессе рассмотрения законопроекта депутаты обещают прислушаться к мнению бизнеса. "Ко второму чтению должны быть внесены существенные изменения с учетом мнения калининградского бизнеса. Пока что очередь из инвесторов, желающих зайти в регион, не стоит. Теперь наша задача - отстаивать законодательное поле, которое создаст условия для более динамичного социально-экономического развития Калининградской области", - сказал депутат.

Поправки в закон

Правительство РФ 9 августа внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий льготы по налогу на прибыль и страховым взносам для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Согласно документу, для организаций, получивших статус резидентов ОЭЗ, ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов (начиная с периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль). В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 10%.

Кроме того, законопроектом устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ, при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% - в Пенсионный фонд России (ПФР), 1,5% - в Фонд социального страхования (ФСС) и 0,1 % - в Фонд медицинского страхования (ФОМС). Пониженные тарифы могут использоваться плательщиками, включенными в единый реестр резидентов ОЭЗ в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Предельный срок применения пониженных тарифов - 31 декабря 2025 года.

Минимальный размер инвестиций для резидентов калининградской ОЭЗ, работающих в области здравоохранения, будет установлен на уровне не менее 10 млн рублей, а в сферах информационных технологий, научных исследований и разработок - не менее 1 млн рублей (для других направлений деятельности этот порог составляет 50 млн рублей).

Кроме того, поправками в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области предлагается установить упрощенный въезд на территорию региона иностранцев (ранее сообщалось о возможности введения электронных виз).

Федеральный закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области" действует с 1 апреля 2006 года. Ранее сообщалось, что 2016 год стал рекордным по числу новых резидентов ОЭЗ: зарегистрировано 26 новых юридических лиц (общее их число достигло 130), объем заявленных инвестиций превысил 100 млрд рублей.