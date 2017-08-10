Михельсон: "Ямал СПГ" уже подписал контракты на поставку СПГ на 600 млрд руб.

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ГОРКИ, 10 августа. /ТАСС/. Сумма уже подписанных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямал СПГ" составляет более 600 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма будет расти. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Контрактов подписано под "Ямал СПГ" на сумму порядка 600 млрд рублей - эту цифру мы будем резко увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос Медведева об общей стоимости проекта. Медведев на это заметил: "Насколько мне известно, основная часть этих контрактов завязана на поставки продукции российских производителей".
Михельсон также сообщил, что ряд европейских банков могут в ближайшие два месяца присоединиться в финансированию проекта по строительству завода.
"Мы подписали лимит финансирования с банками в объеме $19 млрд (в эквиваленте - прим. ред.), и полностью этот лимит закрыт. Но мы просим уже некоторые финансовые институты уменьшить лимит, потому что есть другие желающие войти в пул финансирования, которые в ближайшие месяц - два тоже присоединятся. Ряд европейских банков, стран, которые тоже являются участниками этого проекта, присоединятся к финансированию", - сказал предправления ПАО "Новатэк".
По его словам, объем требуемых капвложений для строительства завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" может быть уменьшен на 30%. "27 млрд [долларов] капитальных вложений в "Ямал СПГ". Но, с учетом новых решений, мы планируем, что процентов на 30 минимум будет удешевление", - сказал он.
"Это очень масштабные проекты, в которых задействовано огромное количество людей. Хорошо, что новые, причем высокотехнологичные рабочие места создаются. А если говорить о кооперации, это уже десятки тысяч рабочих мест. Это, конечно, очень серьезный общий эффект реализации таких проектов", - отметил Медведев.
Премьер-министр подчеркнул, что помимо создания рабочих мест главным является и создание новых компетенций или восстановление утраченных компетенций и в области судостроения, и машиностроения в целом. "Что для нашей страны исключительно важно", - подчеркнул он.
Сообщалось, что "Новатэк" стремится привлечь к финансированию "Ямал СПГ" как можно большее число кредитных организаций из разных стран. Последние кредиты у германской Hermes и экспортного агентства Швеции компания привлекала за счет сокращения выборки средств китайских банков.
В финансировании проекта также принимают участие японский банк JBIC, европейский - Intesa, французский Coface и итальянский SACE.
Китайские банки подключились к финансированию проекта "Ямал-СПГ" после визита в Пекин главы администрации президента РФ Сергея Иванова в конце марта. "Ямал СПГ" уже подписал договоры с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая о предоставлении кредитных линий в размере 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет.
Ранее сообщалось, что "Новатэк" привлек в полном объеме внешнее финансирование для проекта в размере $19 млрд, но после этого было объявлено о привлечении новых кредитов, в частности, 300-400 млн евро от германских и шведских банков. Михельсон пояснил, что в результате общая сумма внешнего финансирования не изменилась, так как средства были привлечены за счет уменьшения объема кредитов китайских банков.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Первую очередь завод планируется запустить в 2017 г., законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.
Ранее глава "Ямал СПГ" Евгений Кот заявлял, что основным потребителем СПГ, произведенным на заводе, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов.
Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).