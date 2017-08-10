Михельсон: "Ямал СПГ" уже подписал контракты на поставку СПГ на 600 млрд руб.

ГОРКИ, 10 августа. /ТАСС/. Сумма уже подписанных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямал СПГ" составляет более 600 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма будет расти. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Контрактов подписано под "Ямал СПГ" на сумму порядка 600 млрд рублей - эту цифру мы будем резко увеличивать", - сказал он, отвечая на вопрос Медведева об общей стоимости проекта. Медведев на это заметил: "Насколько мне известно, основная часть этих контрактов завязана на поставки продукции российских производителей".

Михельсон также сообщил, что ряд европейских банков могут в ближайшие два месяца присоединиться в финансированию проекта по строительству завода.

"Мы подписали лимит финансирования с банками в объеме $19 млрд (в эквиваленте - прим. ред.), и полностью этот лимит закрыт. Но мы просим уже некоторые финансовые институты уменьшить лимит, потому что есть другие желающие войти в пул финансирования, которые в ближайшие месяц - два тоже присоединятся. Ряд европейских банков, стран, которые тоже являются участниками этого проекта, присоединятся к финансированию", - сказал предправления ПАО "Новатэк".

По его словам, объем требуемых капвложений для строительства завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" может быть уменьшен на 30%. "27 млрд [долларов] капитальных вложений в "Ямал СПГ". Но, с учетом новых решений, мы планируем, что процентов на 30 минимум будет удешевление", - сказал он.

"Это очень масштабные проекты, в которых задействовано огромное количество людей. Хорошо, что новые, причем высокотехнологичные рабочие места создаются. А если говорить о кооперации, это уже десятки тысяч рабочих мест. Это, конечно, очень серьезный общий эффект реализации таких проектов", - отметил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что помимо создания рабочих мест главным является и создание новых компетенций или восстановление утраченных компетенций и в области судостроения, и машиностроения в целом. "Что для нашей страны исключительно важно", - подчеркнул он.

Кредитование проекта

Сообщалось, что "Новатэк" стремится привлечь к финансированию "Ямал СПГ" как можно большее число кредитных организаций из разных стран. Последние кредиты у германской Hermes и экспортного агентства Швеции компания привлекала за счет сокращения выборки средств китайских банков.

В финансировании проекта также принимают участие японский банк JBIC, европейский - Intesa, французский Coface и итальянский SACE.

Китайские банки подключились к финансированию проекта "Ямал-СПГ" после визита в Пекин главы администрации президента РФ Сергея Иванова в конце марта. "Ямал СПГ" уже подписал договоры с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая о предоставлении кредитных линий в размере 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что "Новатэк" привлек в полном объеме внешнее финансирование для проекта в размере $19 млрд, но после этого было объявлено о привлечении новых кредитов, в частности, 300-400 млн евро от германских и шведских банков. Михельсон пояснил, что в результате общая сумма внешнего финансирования не изменилась, так как средства были привлечены за счет уменьшения объема кредитов китайских банков.

О проекте

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Первую очередь завод планируется запустить в 2017 г., законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Ранее глава "Ямал СПГ" Евгений Кот заявлял, что основным потребителем СПГ, произведенным на заводе, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).