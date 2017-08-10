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Реконструкция норильского аэропорта Алыкель не повлияла на сроки доставки почты

Экономика и бизнес
10 августа, 12:54 UTC+3

Все почтовые отправления попадают в Норильск самолетами малой авиации

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© Денис Кожевников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта Алыкель (Норильск) на севере Красноярского края не повлияла на сроки доставок почтовой корреспонденции для жителей Таймырского района. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации района со ссылкой на представителей "Почты России".

"В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильск изменилась схема доставки почтовых отправлений жителям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Между тем, изменений по срокам доставки не произошло. Разработанные "Почтой России" маршруты позволяют в срок и в полном объеме исполнять все обязательства перед клиентами и соблюдать контрольные сроки пересылки в период ремонта аэропорта", - сообщает администрации.

Все почтовые отправления консолидируются в Красноярске и отправляются в Норильск самолетами малой авиации. "Самолеты с почтовым грузом прибывают в определенные часы по согласованию с администрацией аэропорта. Чартерные рейсы летают в соответствии с графиком полетов, при необходимости организуются дополнительные", - приводит пресс-служба слова начальника норильского почтамта Севилы Нариманян.

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако в этом году работы ведутся на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могут, поэтому их заменили самолетами малой авиации. Календарный период реконструкции полосы - с 1 июня по 15 сентября.

Работы будут вестись в течение трех летних сезонов, их планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд рублей - компания "Норникель".

 

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