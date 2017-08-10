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Арбитраж Башкирии отказал в переносе дела "Роснефти" и АФК "Система" в другой суд

Экономика и бизнес
10 августа, 13:52 UTC+3

Также "Системе" было отказано в приостановлении производства по делу с "Роснефтью" на 170,6 млрд руб.

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УФА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отказал АФК "Система" в удовлетворении ходатайства о переносе дела с "Роснефтью" на 170,6 млрд руб. в другой суд того же уровня. Об этом сообщила судья Ирина Нурисламова, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

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Ответчики считают, что заявленный ими 8 августа отвод судьи "был рассмотрен с нарушениями норм действующего законодательства", и настоящий состав суда является незаконным. Именно поэтому, по их мнению, "дело подлежит передаче в другой суд того же уровня".

Представители "Роснефти" и сооистцов представили суду письменные возражения на заявление "Системы". По их мнению, "законный состав суда в наличии, оснований для передачи дела в другой суд нет".

Ранее "Роснефть" отмечала, что ходатайства АФК по отводу судьи и подобные жалобы являются "нападками на суд в отсутствие юридических аргументов". Истцы считают, что такого рода жалобы и отводы "выглядят как глобальное давление на суд и неуважение к судебной системе РФ".

Другие инстанции

"Система" 20 июля также заявляла ходатайство об отводе судьи, решением зампредседателя суда Башкирии им было отказано.

Еще раньше, 19 июля "Система" сообщила, что обратилась в Верховный суд, администрацию президента РФ и другие инстанции из-за действий судьи Нурисламовой. Официальный представитель "Системы" Сергей Копытов отмечал, что "порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев тогда назвал "безумием" обращение "Системы" в администрацию президента. По его мнению, АФК провоцирует суд, а все ее действия направлены на затягивание процесса.

В приостановлении производства по делу отказано

Также суд отказал АФК "Система" в приостановлении производства по делу с "Роснефтью" на 170,6 млрд рублей. 

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Представитель "Системы" отметил, что производство по настоящему делу необходимо прекратить до вступления в законную силу решения Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 июля. В этот день суд отклонил иск "Системы" об отмене нотариального действия по заверению переписки экс- менеджеров "Башнефти". Однако "Система" 4 августа подала документы в Мосгорсуд для обжалования этого решения, сообщил представитель корпорации.

"Роснефть" считает, что ход заседания в столичном суде "не препятствует рассмотрению настоящего спора".

"Ответчиками выбрана тактика, направленная на затягивание судебного спора. Законных оснований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, для удовлетворения данного ходатайства не имеется", - сказал представитель нефтяной компании.

Арбитражный суд Башкирии 6 июня приобщил переписку бывших менеджеров "Башнефти" и "Системы" к делу о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков. Переписка, по мнению нефтяной компании, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства и нанесении ущерба "Башнефти" при реорганизации компании. "Система" же просит признать незаконными и отменить нотариальные действия по заверению переписки экс-менеджеров.

Решение о независимом эксперте

Арбитражный суд Башкирии также отказался привлечь в дело по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей эксперта, которая проводила аудит "Башнефти". Такое решение вынесла судья Нурисламова.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - сказала она.

В ходе заседания представитель АФК "Система" заявил, что суть иска и сложность процесса требует специальных знаний в области экономики и финансов, поэтому необходимо ввести в процесс независимого судебного эксперта для дачи консультации. АФК предложила привлечь Наталию Головкину, которая проводила аудит "Башнефти" и подписывала заключения "Делойт и Туш СНГ" по результатам аудита консолидированной отчетности "Башнефти" в 2013-2014 годах.

Представители "Роснефти" и соистцы, в свою очередь, возражали против ходатайства.

"Госпожа Головкина аудировала "Башнефть" и не может независимо и без учета своих прежних позиций говорить об отчетности. Ходатайство не подлежит удовлетворению", - отметили они.

Спор "Роснефти" и "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и дочерней "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 году. Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля.

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Большая часть убытка (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций "Система-Инвест", переданных АФК "Система" в обмен на собственные акции "Башнефти" и другие активы (акции "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез"). Остальная сумма убытка (36,9 млрд руб.) - списание долга "Система-Инвест" перед "Башнефтью" и погашение 3,9% акций "Башнефти" (12,4 млрд руб.), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными, заявляя об отсутствии убытков. "Роснефть" и соистцы выступают за удовлетворение иска. По их мнению, доказана совокупность элементов, необходимых для взыскания с АФК убытков, причиненных при реорганизации "Башнефти".

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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