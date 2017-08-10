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ЦБ фиксирует увеличение числа банков, заинтересованных в информации о киберугрозах

Экономика и бизнес
10 августа, 14:20 дата обновления: 10 августа, 14:32 UTC+3

FinCERT ранее предупредила российские банки о риске атак вирусов-шифровальщиков на инфраструктуру кредитных организаций

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк России отмечает увеличение числа российских банков, которые проявляют заинтересованность в получении информации о возможных киберугрозах от FinCERT, структуры ЦБ, занимающейся кибербезопасностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

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"Банк России отмечает, что участники информационного обмена заинтересованы в получении подобной информации, о чем говорит увеличение числа участников. Рассылки FinCERT используются участниками для снижения рисков нарушения информационной безопасности в рамках риск-ориентированного подхода при построении и совершенствовании своих систем информационной безопасности", - отметили в ЦБ.

В Банке России добавили, что FinCERT регулярно рассылает информационные бюллетени, касающиеся возможных рисков и угроз.

"Процесс информационного обмена FinCERT выстроен таким образом, что вся информация, поступающая в FinCERT, оперативно обрабатывается и в соответствии с правилами информационного обмена также оперативно доводится до его участников. За период с марта по август текущего года FinCERT направил участникам информационного обмена более шести рассылок, связанных с распространением вирусов-шифровальщиков, в том числе таких, как WannaCry и Petya", - сказали в ЦБ.

Как уточнили в регуляторе, очередная рассылка FinCERT была в среду, 9 августа, и содержала предупреждение о возможной атаке вируса шифровальщика.

Ранее факт получения рассылки FinCERT с предупреждением о возможной кибератаки ТАСС подтвердили в Сбербанке и Альфа-банке. В кредитных организациях отметили, что ведут постоянный мониторинг обстановки, связанной с киберугрозами.

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