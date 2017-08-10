Тверская область введет субсидии для аквакультуры с 2018 года

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КОНАКОВО, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Тверской области с 2018 года начнет субсидирование предприятий аквакультуры. Об этом в четверг сказал журналистам губернатор региона Игорь Руденя на открытии после первого этапа модернизации Конаковского завода по осетроводству.
"С будущего года мы вводим меры поддержки - субсидии на аквакультру, также рассматриваем с Росрыболовством на основе научного обоснования делать консолидированный заказ на зарыбление водоемов, которые расположены не только в акватории реки Волги, но и являются самостоятельными", - сказал Руденя.
Как отметил на запуске первой производственной линии Конаковского рыбзавода глава Росрыболовства Илья Шестаков, "развитие аквакультуры является приоритетным, потому что уже 50% произведенной в мире рыбы - это аквакультура".
Конаковский завод по осетроводству, прошедший первый этап модернизации, открыт в четверг в Тверской области. К старому зданию добавлен новый рыбоводный корпус площадью 2 тыс. кв. метров, инвестиции в который составили 153 млн рублей. Мощность открытого предприятия составляет более 1,2 млн мальков стерляди, сибирского осетра, бестера в год и более 20 тонн рыбопосадочного материала весом 100-700 гр.