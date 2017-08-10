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Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей

Экономика и бизнес
10 августа, 15:01 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 10, августа. /ТАСС

По словам главы ведомства Татьяны Голиковой, больше всего нарушений зафиксировано в сфере бюджетного и бухгалтерского учета

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 августа. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила за первое полугодие 2017 года нарушений на 1,13 трлн рублей. Об этом руководитель ведомства Татьяна Голикова сообщила президент РФ Владимиру Путину, отметив для сравнения, что по итогам 2016 года СП выявила нарушения на 965 млрд рублей. По ее словам, увеличение этого показателя происходит в том числе за счет внедрения в практическую работу Счетной палаты риск-ориентированного подхода, а также внедрения информационной системы удаленного аудита.

"Если по итогам 2016 года у нас было 965 млрд рублей и 3 тыс. 845 нарушений, то за первое полугодие 2017 года это уже 2 тыс. 631 нарушений и 1,13 трлн рублей. Если мы усредним на проведение одного контрольного мероприятия, то за 2016 год на одно контрольное мероприятие по количеству приходилось 15 нарушений и где-то 3,7 млрд рублей, то за первое полугодие 2017 года уже 18 по количеству и 6,9 млрд рублей по объемам", - сказала она.

По словам Голиковой, больше всего нарушений зафиксировано в первом полугодии в сфере бюджетного и бухгалтерского учета (629 млрд рублей). Среди других она отметила нарушения закона о бюджете (на сумму порядка 168 млрд рублей), закона о госзакупках (на 18,5 млрд рублей), нарушения при проведении информатизации федеральных органов (на 22 млрд рублей).

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