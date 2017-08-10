Смоленский губернатор запретил класть асфальт в дождь, даже когда позволяют технологии

ТАСС, 10 августа. Губернатор Смоленской области Алексей Островский отдал распоряжение руководителям муниципалитетов, в которых будут исполнять программу "Формирование комфортной городской среды", не укладывать асфальт в снег и дождь, даже когда позволяют технологии.

Жители Смоленской области неоднократно публиковали в интернете видеозаписи, на которых запечатлено, как дорожники кладут асфальт в снег или дождь. Самый резонансный случай произошел в конце прошлого года смоленском городе Вязьма, где активист общественного движения "Убитые дороги" снял, как бригада рабочих укладывала асфальт в снег. Общественник впоследствии обвинил рабочих в нападении на него, а дорожная служба, в свою очередь, сообщила, что нарушений условий выполнения работ не было.

"Мы не знаем, какая будет погода в октябре, и смоляне нас не поймут, если дорожные службы будут во время дождя или мокрого снега укладывать асфальт, даже если это позволяют технологии", - привела в четверг пресс-служба областной администрации слова Островского.

По данным областной администрации, в регионе до конца сентября 2017 года предстоит обустроить 84 двора и 12 парков и скверов.

В рамках реализации в регионе приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году в Смоленской области будет благоустроено 84 дворовых территории и 12 парков, скверов, площадей. Общий объем финансирования проекта составит почти 216 млн рублей. Всего до 2022 года в Смоленской области будет благоустроено 450 дворов и мест отдыха местных жителей.

Проект "Формирование комфортной городской среды" стартовал в России по поручению президента Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны - центральные улицы, площади и скверы.