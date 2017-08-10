Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Альянс НПФ: заявления Минтруда о пенсионных фондах дискредитируют всю пенсионную систему

Экономика и бизнес
10 августа, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В организации отметили, что публичные заявления, подрывающие доверие граждан к некоммерческим фондам, не только дискредитируют, но и "разбалансируют" всю систему пенсионного обеспечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ассоциация "Альянс негосударственных пенсионных фондов" (АНПФ) предостерегла Минтруд России от публичных заявлений, формирующих предвзятое отношение к НПФ. Об этом заявил в интервью ТАСС президент АНПФ Сергей Беляков (в ассоциацию входят 25 из 68 действующих НПФ, которые, по оценкам ассоциации, аккумулируют более 50% пенсионных накоплений).

Смотрите также

Капитал на старость: власти готовят реформу системы пенсионных накоплений

Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью ТАСС сравнил НПФ с "финансовыми пирамидами, которые готовы работать только при условии постоянных новых вливаний, причем работать с низкой доходностью".

"Публичные заявления, формирующие предвзятое отношение к негосударственным пенсионным фондам - состоявшемуся элементу пенсионной системы и финансового рынка - опасный путь. Такой подход не только дискредитирует всю систему пенсионного обеспечения, но и приведет к еще большей ее разбалансированности в связи с увеличением нагрузки на Пенсионный фонд России (ПФР)", - заявил Беляков ТАСС.

Он указал, что НПФ являются частью государственного пенсионного обеспечения, как и ПФР, который курирует Минтруд. НПФ прошли акционирование, вступили в систему гарантирования, а их деятельность регулирует ЦБ РФ, напомнил Беляков.

Смотрите также

Топилин сравнил НПФ с финансовыми пирамидами

ВЭБ призвал лучше информировать граждан о потере инвестдохода при досрочном переходе в НПФ

"В прошлом году 4,7 млн человек перевели свои средства из ПФР в НПФ, а из НПФ в ПФР - только 79 тыс. Это говорит о доверии людей к системе негосударственных пенсионных фондов", - считает Беляков.

По мнению АНПФ, необходимо искать способы повышения пенсионного обеспечения, а значит - развивать рынок НПФ, а не формировать зависимость пенсий граждан от бюджета, с которой, как показал 2016 год, он может не справиться [в 2016 году государство впервые не смогло проиндексировать пенсии на величину инфляции, заменив индексацию единовременной выплатой в 5000 руб. каждому пенсионеру]. При этом взносы на персональные счета граждан в НПФ "заморожены" с 2014 года, указывает Беляков. По оценкам аналитической службы АНПФ, за годы "заморозки" в систему не поступило 1,5 трлн руб., что угрожает всей системе пенсионного обеспечения.

Конфликт Минтруда с НПФ

Заявление главы Минтруда в адрес НПФ последовало за интервью Белякова "Русской службе Би-би-си", в котором он критикует правительство за непоследовательные, по его мнению, действия относительно пенсионной системы, в частности, за отказ от складывающейся пенсионной системы ("заморозка" накоплений) и отсутствие альтернативы ей.

В результате "заморозки" доходность от инвестирования пенсионных накоплений начнет падать, заявил в интервью Беляков, так как количество привлекаемых средств будет меньше по сравнению с обязательствами, которые нужно будет выполнять. В ответ министр труда Топилин в интервью ТАСС обвинил пенсионные фонды в том, что они не обеспечивают доходность выше инфляции и не обеспечивают сохранность накоплений, тратя деньги на финансирование проектов собственников и свое содержание.

На заявление Топилина отреагировала и другая саморегулируемая организация на рынке НПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в которую входят 43 из 68 действующих НПФ. НАПФ обвинила главу Минтруда в сознательном искажении фактов о пенсионных фондах. В ассоциации напомнили, что НПФ участвуют в государственной системе обязательного пенсионного страхования в качестве страховщиков одновременно с ПФР и государственной управляющей компанией - Внешэкономбанком. Доходность НПФ - членов НАПФ существенно выше инфляции, указали также в ассоциации: за первый квартал 2017 года она в среднем составила 10,56%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
В Смоленске горит швейная фабрика
3
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье
6
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
7
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама