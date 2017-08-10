Альянс НПФ: заявления Минтруда о пенсионных фондах дискредитируют всю пенсионную систему

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ассоциация "Альянс негосударственных пенсионных фондов" (АНПФ) предостерегла Минтруд России от публичных заявлений, формирующих предвзятое отношение к НПФ. Об этом заявил в интервью ТАСС президент АНПФ Сергей Беляков (в ассоциацию входят 25 из 68 действующих НПФ, которые, по оценкам ассоциации, аккумулируют более 50% пенсионных накоплений).

Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью ТАСС сравнил НПФ с "финансовыми пирамидами, которые готовы работать только при условии постоянных новых вливаний, причем работать с низкой доходностью".

"Публичные заявления, формирующие предвзятое отношение к негосударственным пенсионным фондам - состоявшемуся элементу пенсионной системы и финансового рынка - опасный путь. Такой подход не только дискредитирует всю систему пенсионного обеспечения, но и приведет к еще большей ее разбалансированности в связи с увеличением нагрузки на Пенсионный фонд России (ПФР)", - заявил Беляков ТАСС.

Он указал, что НПФ являются частью государственного пенсионного обеспечения, как и ПФР, который курирует Минтруд. НПФ прошли акционирование, вступили в систему гарантирования, а их деятельность регулирует ЦБ РФ, напомнил Беляков.

"В прошлом году 4,7 млн человек перевели свои средства из ПФР в НПФ, а из НПФ в ПФР - только 79 тыс. Это говорит о доверии людей к системе негосударственных пенсионных фондов", - считает Беляков.

По мнению АНПФ, необходимо искать способы повышения пенсионного обеспечения, а значит - развивать рынок НПФ, а не формировать зависимость пенсий граждан от бюджета, с которой, как показал 2016 год, он может не справиться [в 2016 году государство впервые не смогло проиндексировать пенсии на величину инфляции, заменив индексацию единовременной выплатой в 5000 руб. каждому пенсионеру]. При этом взносы на персональные счета граждан в НПФ "заморожены" с 2014 года, указывает Беляков. По оценкам аналитической службы АНПФ, за годы "заморозки" в систему не поступило 1,5 трлн руб., что угрожает всей системе пенсионного обеспечения.

Конфликт Минтруда с НПФ

Заявление главы Минтруда в адрес НПФ последовало за интервью Белякова "Русской службе Би-би-си", в котором он критикует правительство за непоследовательные, по его мнению, действия относительно пенсионной системы, в частности, за отказ от складывающейся пенсионной системы ("заморозка" накоплений) и отсутствие альтернативы ей.

В результате "заморозки" доходность от инвестирования пенсионных накоплений начнет падать, заявил в интервью Беляков, так как количество привлекаемых средств будет меньше по сравнению с обязательствами, которые нужно будет выполнять. В ответ министр труда Топилин в интервью ТАСС обвинил пенсионные фонды в том, что они не обеспечивают доходность выше инфляции и не обеспечивают сохранность накоплений, тратя деньги на финансирование проектов собственников и свое содержание.

На заявление Топилина отреагировала и другая саморегулируемая организация на рынке НПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в которую входят 43 из 68 действующих НПФ. НАПФ обвинила главу Минтруда в сознательном искажении фактов о пенсионных фондах. В ассоциации напомнили, что НПФ участвуют в государственной системе обязательного пенсионного страхования в качестве страховщиков одновременно с ПФР и государственной управляющей компанией - Внешэкономбанком. Доходность НПФ - членов НАПФ существенно выше инфляции, указали также в ассоциации: за первый квартал 2017 года она в среднем составила 10,56%.