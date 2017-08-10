В работе мобильного приложения Тинькофф банка произошел сбой

Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млнСпорт 10 августа, 18:24
Шахматисты ДЮСШ имени Ботвинника победили в юношеском командном первенстве РоссииСпорт 10 августа, 18:18
Румменигге не будет переизбираться на пост главы Ассоциации европейских клубовСпорт 10 августа, 18:14
Бывший футболист "Спартака" Веллитон покинул "Кайсериспор" и хотел бы вернуться в РоссиюСпорт 10 августа, 17:55
Футболист "Зенита" Молло заявил, что не хочет покидать клубСпорт 10 августа, 17:53
"Газпром нефть" примет решение о промежуточных дивидендах после стабилизации рынка нефтиТЭК 10 августа, 17:51
Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"Культура 10 августа, 17:42
Число пострадавших от землетрясения в Сычуани возросло почти до 500 человекПроисшествия 10 августа, 17:41
Тренер: футболистов "Зенита-2" надломил первый пропущенный мяч в матче против "Спартака-2"Спорт 10 августа, 17:39
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ТАСС, 10 августа. Нестабильная работа личного кабинета клиентов Тинькофф банка наблюдалась в течение одного часа, сейчас все работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
"В течение часа наблюдалась нестабильная работа личного кабинета. Сейчас все работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее в социальных сетях от клиентов Тинькофф банка появились сообщения, что есть проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту банка.