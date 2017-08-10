В работе мобильного приложения Тинькофф банка произошел сбой

ТАСС, 10 августа. Нестабильная работа личного кабинета клиентов Тинькофф банка наблюдалась в течение одного часа, сейчас все работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"В течение часа наблюдалась нестабильная работа личного кабинета. Сейчас все работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях от клиентов Тинькофф банка появились сообщения, что есть проблемы с доступом к мобильному приложению и сайту банка.