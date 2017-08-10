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Кластеры позволят малому и среднему бизнесу участвовать в крупных торгах

Экономика и бизнес
10 августа, 17:07 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Два промышленных кластера - нефтехимический и агробиотехнологический - были созданы в Омской области в конце 2016 года

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ОМСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Объединение представителей малого и среднего бизнеса в кластеры позволит им принимать участие в торгах компаний с крупными лотами, заявил в четверг ТАСС в Омске советник генерального директора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Олег Тулин.

"Размер лотов крупнейших компаний не позволяет многим субъектам малого и среднего предпринимательства потянуть такой объем. Объединение в рамках кластеров дает МСП возможность участвовать в таких торгах. На сегодняшний день такая схема является наиболее оптимальной", - сказал Тулин в Омске на семинаре для субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам участия в государственных закупках.

"Такая практика существует сегодня, и мы приветствуем ее", - отметил представитель корпорации, подчеркнув, что процесс кластерного объединения идет достаточно активно в России и в самой Омской области.

Два промышленных кластера - нефтехимический и агробиотехнологический - были созданы в Омской области в конце 2016 года. В них вошли более 20 предприятий региона, включая субъекты малого и среднего предпринимательства. Участие в кластерах позволит компаниям претендовать на господдержку и совместно решать технические и организационные вопросы.

Корпорация МСП создана в конце 2015 года и осуществляет деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Основные направления деятельности корпорации - расширение доступа сектора малого и среднего бизнеса к закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием, оказание предпринимателям льготной кредитно-гарантийной, правовой, имущественной, информационно-маркетинговой поддержки, а также подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки сферы малого и среднего предпринимательства.

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