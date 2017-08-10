Власти Крыма сообщили о снижении цен на продукты в курортных городах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Цены на продукты питания начали снижаться в курортных городах Крыма, куда Федеральная антимонопольная служба России направляла специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Цены на сельхозпродукцию в курортных городах Крыма значительно снизились", - говорится в сообщении правительства со ссылкой на вице-премьера региона Юрия Гоцанюка. "Цены на продукцию крымских производителей доведены до приемлемых, для этого проделана огромная работа. В курортных городах картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры - от 30 рублей, арбузы - 10-20 рублей. А крымские персики можно взять от 40 рублей, виноград - от 120 рублей", - рассказал чиновник.

По его словам, снижение цен в разгар курортного сезона стало возможным "за счет увеличения количества ярмарок", в том числе в выходные дни. "Это, в свою очередь, привело к росту перечня крымских сельхозтоваропроизводителей - крестьянско-фермерских хозяйств и лиц, ведущих приусадебное хозяйство, торгующих продукцией собственного производства. В результате между реализаторами сельхозпродукции установилась здоровая конкуренция, что обоснованно повлекло за собой снижение цен", - считают в правительстве Крыма.

Ранее в июле в эфире телеканала "Россия 24" глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ФАС направила в Крым специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей. Проверку с середины июля также проводили местные власти и прокуратура. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза.