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Минпромторг предложит Новгородскую область для пилотной отработки системы Tax Free

Экономика и бизнес
10 августа, 17:57 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Ранее сообщалось, что в 2017 году Tax Free также планируется тестировать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Минпромторг РФ поддержит включение Новгородской области в список пилотных регионов для внедрения в России системы возврата НДС иностранным покупателям (Tax Free). Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Будем предлагать Новгородскую область для внедрения Tax Free. Я поддержу", - сказал Евтухов, подтвердив, что обсуждал этот вопрос на прошедшей в четверг встрече с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

Говоря о возможных сроках принятия поправок в Налоговый кодекс России, которые будут регулировать эту сферу, Евтухов уточнил, что решение пока не принято. "Как только все это срастется, мы сразу же определимся по регионам", - сказал он.

Tax Free - система возврата НДС на покупки, которые совершают иностранные граждане. Сумма возврата в различных странах варьируется от 7% до 20%. Минфин РФ ранее предлагал установить ставку НДС в размере 0% в рамках пилотного проекта Tax Free в России.

Как сообщалось ранее, в 2017 году проект по введению системы Tax Free планируется осуществить в пилотном режиме в трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В дальнейшем может быть принято решение о распространении его на всю страну. В апреле этого года президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны включить Новгородскую область в список регионов для реализации пилотного проекта внедрения системы Tax Free.

Власти Новгородской области считают, что включение региона в список пилотных регионов для отработки внедрения Tax Free повысит туристическую привлекательность территории.

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