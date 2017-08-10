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Target Global и основатель Qiwi запустили фонд для инвестиций в российские стартапы

Экономика и бизнес
10 августа, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

На помощь смогут рассчитывать молодые команды, работающие в сфере финансовых технологий

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Международный венчурный фонд Target Global запускает совместный фонд с основателем платежного сервиса Qiwi Сергеем Солониным с фокусом на инвестиции в финтех-стартапы. Об этом говорится в сообщении Target Global.

Фонд будет ориентироваться на стартапы, которые либо работают в России, либо имеют российских основателей, либо планируют выходить на российский рынок и нуждаются в партнере.

Объем фонда не разглашается, но его представители готовы в ближайшее время инвестировать около $10 млн. На первом этапе фонд будет заключать сделки объемом до $500 тыс. Фонд уже рассматривает проекты, первые сделки Target Global Fintech Opportunities Fund будут закрыты до конца года.

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