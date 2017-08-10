Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: устойчивость финансовой системы в Крыму не вызывает опасений

Экономика и бизнес
10 августа, 19:41 дата обновления: 10 августа, 20:03 UTC+3

Ранее регулятор ввел временную администрацию в крымском Генбанке

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Финансовая устойчивость банковских учреждений в Крыму не вызывает опасения, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ, комментируя ситуацию с крымским Генбанком.

"По доступности банковских услуг для населения и предпринимателей Республика Крым и Севастополь находятся сейчас на уровне средних показателей по РФ. Что касается финансовой устойчивости банковских учреждений в регионе, то на сегодняшний день она не вызывает опасений", - подчеркнули в пресс-службе.

В четверг Банк России для повышения финансовой устойчивости ввел временную администрацию в крымском Генбанке. В качестве инвестора привлечен Собинбанк - дочерняя структура банка "Россия". В ЦБ пояснили, что решение о мерах по поддержке Генбанка принято в связи с тем, что кредитная организация является значимой для Крыма и Севастополя.

Генбанк создан в 1993 году (ранее - МНБанк). С 2015 года на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Генбанк стал первым российским коммерческим банком, начавшим работу в Крыму после присоединения его к России в марте 2014 года, находится под санкциями США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
3
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн
4
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
5
В Смоленске горит швейная фабрика
6
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
7
Исторический минимум: российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама