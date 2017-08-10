ЦБ: устойчивость финансовой системы в Крыму не вызывает опасений

ТАСС, 10 августа. Финансовая устойчивость банковских учреждений в Крыму не вызывает опасения, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ, комментируя ситуацию с крымским Генбанком.

"По доступности банковских услуг для населения и предпринимателей Республика Крым и Севастополь находятся сейчас на уровне средних показателей по РФ. Что касается финансовой устойчивости банковских учреждений в регионе, то на сегодняшний день она не вызывает опасений", - подчеркнули в пресс-службе.

В четверг Банк России для повышения финансовой устойчивости ввел временную администрацию в крымском Генбанке. В качестве инвестора привлечен Собинбанк - дочерняя структура банка "Россия". В ЦБ пояснили, что решение о мерах по поддержке Генбанка принято в связи с тем, что кредитная организация является значимой для Крыма и Севастополя.

Генбанк создан в 1993 году (ранее - МНБанк). С 2015 года на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Генбанк стал первым российским коммерческим банком, начавшим работу в Крыму после присоединения его к России в марте 2014 года, находится под санкциями США.