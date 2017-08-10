Приход нового инвестора повысит устойчивость Генбанка и сделает кредиты в Крыму доступнее

ТАСС, 10 августа. Приход нового инвестора в крымский Генбанк стабилизирует финансовую ситуацию в опорном для полуострова банке и повысит качество его управления. Как считают представители финансовой организации и власти полуострова, появление нового акционера позволит расширить программы кредитования реального сектора и населения, в том числе по более низким процентным ставкам, нежели действующие на полуострове.

В четверг Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации Собинбанк - дочку банка "Россия". Одновременно регулятор ввел в Генбанк временную администрацию для обеспечения непрерывности деятельности Генбанка на период до передачи его инвестору.

Генбанк создан в 1993 году (ранее - МНБанк). С 2015 года на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Генбанк ставший первым российским коммерческим банком, начавшим работу в Крыму после воссоединения с Россией в марте 2014 года, находится под санкциями США. На сегодняшний день на территории полуострова открыто более 190 отделений, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов.

Решить проблемы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, инвестор был определен по итогам индивидуальных переговоров с российскими банками, работающими в Крыму и Севастополе. Представители банковской группы "Россия" уже работают в составе временной администрации.

Как отметили в ЦБ, у Генбанка накопились определенные проблемы и с финансовым положением, и с качеством управления. "Банк России, принимая решение о привлечении нового инвестора, исходил из того, что это предотвратит утрату банком финансовой устойчивости и собственных средств, позволит оперативно решить текущие проблемы банка, а благодаря заинтересованности инвестора в развитии бизнеса в регионе повысит качество и доступность финансовых сервисов для предприятий и населения Крыма", - отметила пресс-служба регулятора.

Комментируя схему финансового оздоровления крымского банка, Банк России сообщил, что в интересах экономики Крыма и Севастополя было признано предпочтительным передать управление банком в руки заинтересованного рыночного игрока с опытом работы в регионе - реализовать меры по финансовому оздоровлению в рамках механизма кредитной схемы санации. "Поскольку банковская группа "Россия" по финансовому потенциалу многократно превосходит Генбанк, недостатки кредитной схемы санации в этом случае нивелируются", - заявили в ЦБ.

Инвестор пока не запрашивал финансовой поддержки, поскольку располагает достаточными собственными ресурсами для удовлетворения потребностей Генбанка, в том числе по выдаче новых кредитов, отметили в пресс-службе регулятора.

Угрозы нет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы вкладчикам Генбанка в связи с привлечением нового инвестора в лице Собинбанка нет, правительство республики контролирует ситуацию. По его словам, привлечение нового инвестора пойдет на пользу крымчанам. "Процедура поможет создать устойчивую конструкцию, в результате чего крымчане получат дополнительную линейку продуктов. Я думаю, по более взвешенным процентным ставкам", - подчеркнул Аксенов.

Он также сообщил, что правительство республики в течение последнего года проводило ряд мероприятий по повышению финансовой устойчивости Генбанка, который является одним из основных финансовых инструментов республики. В Крыму заинтересованы в дальнейшем работе банка и увеличении его капитализации, отметил Аксенов.

Аксенов, в частности, проинформировал, что и его карточка также обслуживается в Генбанке. "Стабильность банка гарантирована Центральным банком РФ, сегодня все находится под полным контролем. Моя карточка тоже обслуживается в одном банке - это Генбанк", - сказал он.

Кредиты станут доступнее

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генбанка, организация продолжает работу в обычном режиме и выполнит все обязательства перед вкладчиками своевременно и в полном объеме. В пресс-службе также подчеркнули, что привлечение Собинбанка в качестве инвестора "позволит расширить программы кредитования, имеющие приоритетное значение для экономики и населения полуострова Крым, и увеличить перечень банковских услуг".

В кредитной организации уверены, что привлечение инвестора позволит Генбанку продолжить "дальнейшее развитие как одного из ведущих банков Крыма". Власти полуострова ожидают, что привлечение в качестве инвестора профессионального участника банковского рынка позволит обеспечить устойчивость банка, а в дальнейшем - с учетом мер по докапитализации - расширить перечень оказываемых банковских услуг, а также программы кредитования реального сектора экономики и жителей Севастополя. В частности, об этом заявили в правительстве Севастополя.

В правительстве Крыма ТАСС сообщили, что до конца следующей недели власти региона проведут переговоры с новым инвестором. Речь будет идти о снижении ставок по кредитам. "Ставки по кредитам в Крыму сегодня выше, чем на материке. С новым инвестором Генбанка мы обсудим динамику снижения [ставок] в конце следующей недели", - отметил представитель крымского правительства.

Он сообщил, что к концу следующей недели будет представлена банковская статистика ставок по кредитам в сравнении с материковой Россией.