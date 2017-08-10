Российские авиакомпании в 2017 году могут перевезти рекордные 100 млн пассажиров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпании РФ по итогам 2017 года могут перевезти рекордные 100 млн пассажиров. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Предполагаю, что к концу этого года мы вплотную подойдем к рекордной планке - 100 млн пассажиров, которые будут перевезены нашими российскими авиакомпаниями", - сказал он.

Авиакомпании РФ в 2016 году перевезли более 88 млн пассажиров.