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Российские авиакомпании в 2017 году могут перевезти рекордные 100 млн пассажиров

Экономика и бизнес
10 августа, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

По словам главы Минтранса Максима Соколова, к концу года отечественные перевозчики "вплотную подойдут" к цифре в 100 млн

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпании РФ по итогам 2017 года могут перевезти рекордные 100 млн пассажиров. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Предполагаю, что к концу этого года мы вплотную подойдем к рекордной планке - 100 млн пассажиров, которые будут перевезены нашими российскими авиакомпаниями", - сказал он.

Авиакомпании РФ в 2016 году перевезли более 88 млн пассажиров.

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