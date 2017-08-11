Соколов: РФ может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлен в ближайшее десятилетие. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Постепенный переход будет осуществляться уже в перспективе следующего десятилетия. Сегодня в Москве идет пилотный проект. Уже по его завершении будем принимать меры по его, этого транспорта будущего, дальнейшему продвижению в наших других городах", - сказал он.

Министр отметил, что для перехода на электромобили необходимо совершенствовать инфраструктуру, стимулировать приобретение таких автомобилей, в том числе с помощью отмены транспортного налога для электротранспорта.

"Это естественный процесс, который надо поддерживать, в том числе, может быть, налоговыми льготами. В частности - по транспортному налогу, который находится в компетенции субъектов РФ", - отметил он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране. Согласно публикации, Медведев поручил до 17 августа рассмотреть пакет предложений, которые были внесены в правительство руководством "КамАЗ" (входит в госкорпорацию "Ростех"). В частности, компания предлагает рекомендовать субъектам РФ установить нулевую ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.