Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов: РФ может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие

Экономика и бизнес
11 августа, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Глава Минтранса отметил, что для транспорта будущего необходимо совершенствовать инфраструктуру и стимулировать население на покупку электромобилей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлен в ближайшее десятилетие. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Постепенный переход будет осуществляться уже в перспективе следующего десятилетия. Сегодня в Москве идет пилотный проект. Уже по его завершении будем принимать меры по его, этого транспорта будущего, дальнейшему продвижению в наших других городах", - сказал он.

Смотрите также

Дорого и сложно: почему в России не будет тотального перехода на электромобили

Министр отметил, что для перехода на электромобили необходимо совершенствовать инфраструктуру, стимулировать приобретение таких автомобилей, в том числе с помощью отмены транспортного налога для электротранспорта.

"Это естественный процесс, который надо поддерживать, в том числе, может быть, налоговыми льготами. В частности - по транспортному налогу, который находится в компетенции субъектов РФ", - отметил он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране. Согласно публикации, Медведев поручил до 17 августа рассмотреть пакет предложений, которые были внесены в правительство руководством "КамАЗ" (входит в госкорпорацию "Ростех"). В частности, компания предлагает рекомендовать субъектам РФ установить нулевую ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
2
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
3
Трамп обвинил демократов в США в сговоре с Украиной
4
Мужчина упал на рельсы на станции метро "Братиславская"
5
Трамп пообещал КНДР "невиданные до этого" ответные шаги в случае атаки на Гуам
6
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета и норм международного права
7
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама