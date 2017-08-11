"Известия": МЭР готовит поправки в закон об автотехосмотре

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, разрабатывают в Минэкономразвития. Соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести в правительство осенью 2017 года, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на информацию, полученную изданием в МЭР.
Как отмечает газета, закон предполагает установление требований к операционно-технической базе операторов техосмотра, "включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства". В частности, фото- или видеоматериал должны отражать номер автомобиля, время и место прохождения осмотра.
Сообщается, что необходимость данного нововведения объясняется участившимися продажами диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.
По информации издания, разрабатывает законопроект созданная при МЭР рабочая группа, состоящая из представителей ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и Российского союза автостраховщиков.