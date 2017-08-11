Прохоров продаст 7% акций "Русала" Вексельбергу за $504 млн

ТАСС, 11 августа. Владелец "Онексима" Михаил Прохоров продает примерно 7% акций "Русала". Об этом говорится в сообщении на Гонконгской фондовой бирже.

Dimosenco Holdings Co. Прохорова договорилась о продаже 1 млрд 63 млн 511 тыс. 40 акций за $503,885 млн. В качестве покупателя выступает Zonoville Investments Limited, аффилированная с Sual Partners Виктора Вексельберга, следует из сообщения.

После закрытия сделки доля структур Вексельберга в "Русале" вырастет с 15,8% до 22,8%. Доля Прохорова сократится до 6,7%.

Помимо "Онэксима" и Sual Partners крупными акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%) и Glencore через Amokenga Holdings (8,75%). Менеджменту "Русала" принадлежит около 0,25% акций. Оставшаяся доля акций находится в свободном обращении.