Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на стальную продукцию из Китая

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БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. ЕС ввел временные антидемпинговые пошлины на стальную продукцию из КНР - в размере от 17,2% до 28,5% в зависимости от компании-экспортера. Решение Еврокомиссии опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступает в силу на следующий день с момента публикации - с 12 августа.
Пошлины введены на шесть месяцев.
"Временными антидемпинговыми пошлинами будет облагаться импорт проката из железа, стали и стальных сплавов", - говорится в постановлении ЕК.
Объем пошлин различается в отношении крупнейших китайских компаний-экспортеров, которые согласились предоставить информацию Еврокомиссии о параметрах своего ценообразования в ходе расследования, которое продолжается с октября 2016 года. Для более мелких компаний-экспортеров, не предоставлявших своих данных Еврокомиссии, установлена усредненная импортная пошлина в 23,5%.
Расследование Еврокомиссии было начато на основании поданной 25 октября 2016 года союзом Европейской ассоциации стали (Eurofer) жалобы, в которой отмечается, что китайская сталепрокатная продукция поставляется в ЕС по ценам ниже себестоимости у европейских производителей.
В заявлении о введении антидемпинговых пошлин Еврокомиссия признала, что эти меры введены с учетом экономической ситуации и занятости в сталелитейной промышленности ЕС, а не только на базе рыночного анализа.