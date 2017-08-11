"Почта Крыма" предложила увеличить тарифы на услуги почтовой связи на полуострове

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. ФГУП "Почта Крыма" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением увеличить тарифы на регулируемые услуги почтовой связи на Крымском полуострове в среднем на 17%, сообщает федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
"В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ФГУП "Почта Крыма" по вопросу увеличения предельных максимальных тарифов на регулируемые услуги почтовой связи в пределах территории Республики Крым и Севастополя и за ее пределы. ФГУП "Почта Крыма" предлагает увеличить тарифы на услугу общедоступной почтовой связи в пределах территории Республики Крым и Севастополя на 18%, за ее пределы - 13,8%. В целом по предприятию увеличение составит в среднем 17,2%", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что повышение тарифов необходимо для "финансовой устойчивости государственного оператора почтовой связи" на полуострове.
В материале говорится, что ФАС со своей стороны "по результатам проведенных расчетов" предложила "увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 13,5%".
На данный момент подготовлен проект приказа ФАС об увеличении тарифов, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.