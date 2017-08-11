Михаил Полунин стал президентом банка "Пересвет"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Общее собрание акционеров банка "Пересвет"

досрочно прекратило полномочия президента банка Александра Швеца. На его место избран Михаил Полунин.

Об этом говорится в сообщении банка на сервере раскрытия информации.

В сообщении отмечается, что Полунин приступает к своим полномочиям с 11 августа, срок полномочий - пять лет.

Также Полунин был избран членом совета директоров банка.

Ранее Полунин возглавлял временную администрацию АСВ в "Пересвете".

До этого он занимал должность вице-президента Всероссийского банка развития регионов (ВБРР).

Ситуация вокруг "Пересвета"

В октябре 2016 года ЦБ ввел в банке "Пересвет" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который в январе 2017 года был продлен еще на три месяца.

По данным на 1 января 2017 года, "дыра" в капитале банка "Пересвет" составляла 45,82 млрд рублей. В ходе дальнейших проверок выяснилось, что в капитале банка образовалась "дыра" почти в 104 млрд рублей.

В рамках процедуры финансового оздоровления "Пересвета" было решено провести bail-in, то есть конвертацию долговых обязательств банка перед кредиторами в капитал.

20 февраля 2017 года функции санатора банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов. 19 апреля 2017 года регулятор окончательно утвердил санацию кредитной организации, согласившись выделить на нее 67 млрд рублей. Корпоративные кредиторы также выделят на закрытие "дыры" в капитале банка 70 млрд рублей. В последствии инвестором при санации "Пересвета" Банк России выбрал подконтрольный "Роснефти" ВБРР, который получил 99,999989% долю в капитале "Пересвета" по итогам дополнительной эмиссии, проведенной кредитной организацией.