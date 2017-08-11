Мень: инвестиции в доходные дома должны стать привлекательнее банковских депозитов

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Инвестиции в арендное жилье станут более привлекательными, когда их доходность превысит доходность банковских депозитов, но спрос на пилотные проекты в этом секторе рынка уже хороший. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24" министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
"Несколько домов уже построены, начинают вводиться в эксплуатацию, и первый спрос очень хороший, - отметил он. - Когда нам удастся сделать этот механизм более привлекательным, чем размещение депозитов в банках, это будет более востребовано".
По словам министра, уже реализованные пилотные проекты показали, что в развитии рынка доходных домов есть серьезные перспективы.
Мень пояснил, что инвесторы смогут приобретать даже минимальные объемы жилья - менее одной квартиры. "Можно приобрести 10-15 метров, грубо говоря. Точнее, ценных бумаг, обеспеченных количеством метров", - добавил он.
Пилотные проекты по строительству арендного жилья реализуются в 45 регионах РФ. По планам Минстроя РФ, к 2017-2018 гг. ввод арендного жилья должен составлять примерно 7% от общего ввода жилья в России, а к 2020 г. объемы сдачи доходных домов должны достичь 4,7 млн кв. м.