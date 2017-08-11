РЖД тестируют дорогу в обход Украины

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка - Миллерово и приступило к пуско-наладочным работам и к тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.
"Работы по подготовке остальных участков линии к запуску находятся в завершающей стадии. Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года", - говорится в сообщении.