Проект ювелирно-гранильного кластера ТОР "Кангалассы" в Якутии презентуют на ВЭФ

ТАСС, 11 августа. Проект ювелирно-гранильного кластера на территории опережающего развития "Кангалассы" в Якутии будет представлен в рамках презентационной зоны инвестпроектов третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Ожидается, что кластер будет создан к концу 2018 года, сообщил ТАСС генеральный директор компании SAYBM LCC (дочерняя компания АКБ "Алмазэргиэнбанк") Иван Степанов.

"Уже готова проектно-сметная документация, осенью начнется строительство объекта. Согласно проекту, первая очередь кластера будет запущена уже к концу 2018 года, что позволит создать свыше 300 новых рабочих мест. Проект будет представлен на презентационной площадке ВЭФ во Владивостоке", - сказал Степанов.

По его словам, в общей сложности на создание двух очередей кластера необходимо более 660 млн рублей, на данный момент проинвестировано 160 млн рублей. "Создана управляющая компания. Необходимый объем средств на реализацию второго этапа составляет порядка 500 млн рублей", - уточнил собеседник агентства.

На данный момент 10 представителей малого и среднего ювелирно-гранильного бизнеса республики готовы начать работу в кластере. Под создание производств в рамках ТОР уже выделено 3,3 га земли. Предполагается, что вторая очередь кластера будет введена к 2022 году, что позволит создать еще свыше 900 новых рабочих мест.

Это будет центр коллективного пользования, предоставляющий резидентам доступ к современному оборудованию. Он предусматривает создание гранильного и ювелирного цехов, складских и офисных помещений. В первую очередь будет построено административно-производственное здание площадью 1300 кв. м, благоустроена территория, созданы парковочные места, проездные пути. Во вторую очередь проекта включено строительство административно- производственного здания площадью более 4 тыс. кв. м, а также выставочного комплекса.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.