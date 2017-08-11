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Volkswagen отзывает в России свыше трех тысяч автомобилей

Экономика и бизнес
11 августа, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Меры коснутся автомобилей Skoda Octavia, Rapid и Yeti

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© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в России 3 тыс. 463 автомобиля Skoda, из них 1 тыс. 927 - Skoda Octavia, которые были реализованы с марта 2004 года по 2013 год. Также меры коснутся автомобилей Skoda Rapid и Skoda Yeti, реализованных в 2017 году. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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Причина отзыва модели Octavia - возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого - нарушение соединения с массой в блоке управления. "В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения", - говорится в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости.

Причина отзыва моделей Rapid и Yeti - передний преднатяжитель ремня безопасности, изготовленный с выходом параметров за допуск. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля. Это создает риск травмирования пассажиров, отметили в Росстандарте.

На транспортных средствах Skoda Yeti и Rapid, подлежащих отзыву, будет проведена замена соответствующих компонентов ремней безопасности.

Все ремонтные работы будут бесплатными.

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