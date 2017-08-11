Около 150 тыс. рабочих мест создадут в лесной промышленности к 2030 году

Austrian Airlines из-за роста пассажиропотока увеличили число рейсов из КраснодараТранспорт 11 августа, 14:12
"Терпение США и Южной Кореи на исходе": каков будет ответ на возможные действия КНДРМеждународная панорама 11 августа, 14:00
Кадыров стал самым цитируемым в СМИ блогером среди глав регионов в июле 2017 годаОбщество 11 августа, 13:59
Контейнерооборот российских портов за 7 месяцев вырос на 16%, до 2,6 млн TEUТранспорт 11 августа, 13:46
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределамиЭкономика и бизнес 11 августа, 13:40
Мамиашвили: сборная России по греко-римской борьбе должна подтвердить свой класс на ЧМСпорт 11 августа, 13:35
ВКС России получат более 120 самолетов и вертолетов в 2017 годуАрмия и ОПК 11 августа, 13:29
Федерация футбола Марокко подала заявку на проведение ЧМ-2026Спорт 11 августа, 13:27
Анкара пока не ответила на запрос посольства РФ по задержанному россиянинуПолитика 11 августа, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Создание 150 тыс. новых рабочих мест в лесной промышленности планируется до 2030 года в рамках стратегии развития лесного комплекса России. В этих целях вводится новая программа подготовки кадров, рассказал в пятницу на пресс-завтраке с журналистами заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Сейчас во многих регионах применяется система дуального образования, когда, уже обучаясь в учебных заведениях, студенты могут еще проходить практику на предприятиях. Поэтому дефицита профессии не будет. У нас стратегия рассчитана на длительный период, планируется создания 150 тыс. новых рабочих мест", - сообщил Евтухов.
Стратегия развития лесного комплекса России рассчитана до 2030 года. В ее рамках планируется строительство до 10 новых целлюлозно-бумажных комбинатов и развитие деревянного жилого строительства.