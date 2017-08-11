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Около 150 тыс. рабочих мест создадут в лесной промышленности к 2030 году

Экономика и бизнес
11 августа, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Для этих целей вводится система дуального образования, когда студенты могут проходить практику на предприятиях, сказал замминистра промышленности и торговли РФ

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Создание 150 тыс. новых рабочих мест в лесной промышленности планируется до 2030 года в рамках стратегии развития лесного комплекса России. В этих целях вводится новая программа подготовки кадров, рассказал в пятницу на пресс-завтраке с журналистами заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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"Сейчас во многих регионах применяется система дуального образования, когда, уже обучаясь в учебных заведениях, студенты могут еще проходить практику на предприятиях. Поэтому дефицита профессии не будет. У нас стратегия рассчитана на длительный период, планируется создания 150 тыс. новых рабочих мест", - сообщил Евтухов.

Стратегия развития лесного комплекса России рассчитана до 2030 года. В ее рамках планируется строительство до 10 новых целлюлозно-бумажных комбинатов и развитие деревянного жилого строительства.

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