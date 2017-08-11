Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Зараженные фипронилом яйца обнаружены в 15 государствах - как входящих в ЕС, так и за его пределами. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"В общей сложности проблемные яйца обнаружены в 15 государствах. В четырех странах - Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции - блокированы птицефермы, использовавшие это вещество. Продукцию этих ферм уже получили Швеция, Великобритания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг", - сказала она.