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Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами

Экономика и бизнес
11 августа, 13:40 UTC+3

На территории четырех стран блокированы птицефермы, которые использовали вещество

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Материал из 1 страницы
© EPA/ANDY RAIN

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Зараженные фипронилом яйца обнаружены в 15 государствах - как входящих в ЕС, так и за его пределами. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"В общей сложности проблемные яйца обнаружены в 15 государствах. В четырех странах - Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции - блокированы птицефермы, использовавшие это вещество. Продукцию этих ферм уже получили Швеция, Великобритания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг", - сказала она.

 

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